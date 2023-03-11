Galatasaray'ın rekor günü!

Hasret bitti, Cim Bom lige dönüyor. En son evinde Trabzon'u yenerek yerini sağlamlaştıran Aslan, bugün de taraftarının önünde Kasımpaşa'yı mağlup ederse üst üste 14. galibiyetle lig tarihine geçecek. Rekor gününde Icardi, Zaniolo, Torreira, Muslera tüm yıldızlar sahada olacak.



Deprem felaketinden önce son olarak evinde Trabzonspor'u mağlup eden Cim Bom, ligde üst üste 13. galibiyetini alarak, Beşiktaş'ın 59-60 sezonundaki rekorunu egale etmişti. 1 ay sonra lige dönen Aslan, bugün de Kasımpaşa'yı seyircisi önünde yenebilirse, üst üste 14. lig galibiyetiyle birlikte tarihe geçecek.



Rekor gününde Galatasaray'ın en büyük kozu ise taraftar gücünün yanı sıra yıldızları olacak. Hafta başında akıbetleri merak edilen isimlerin tamamı; Icardi, Zaniolo, Torreira ve Muslera, Kasımpaşa karşısında sahadaki yerlerini alabilecekler.



Roma'nın İtalyan yıldızı Zaniolo, artık bir Aslan olarak ilk resmi maçına çıkacak olmanın heyecanı içinde.



17. resmi maçı olacak



Cim Bom'un resmi maçlardaki galibiyet serisi ise 17'ye çıkabilir. Galatasaray'ın 13'ü Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 16 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar; ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor ve Gaziantep'i (hükmen), Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.



Aslan'ın golcüsü Icardi, son Trabzon maçında bıraktığı yerden gollerine devam etmek için geri sayımda.



Sadece Mertens şüpheli



Fark yaratan yıldızlarıyla Kasımpaşa'yı devirmeyi hedefleyen Galatasaray'da en ciddi eksik Mertens olacak gibi görünüyor. Belçikalı forvet henüz takımla çalışma fırsatı bulamadı. 35 yaşındaki forvetin kadroya alınıp alınmayacağına maç saatinde karar verilecek. Sakatlığı süren tecrübeli orta saha oyuncusu Midtsjö ise takımdaki yerini alamayacak.





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