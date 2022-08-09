Galatasaray'ın kaptanın Muslera'ya övgü: 'Kahraman'

Galatasaray, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında Antalyaspor'la deplasmanda karşılaştı... 90 dakika boyunca kalesinde birçok tehlike atlatan Sarı-Kırmızılılar, maçı Bafetimbi Gomis'in golüyle kazanmayı başardı.Ancak Gomis'in attığı golden daha önemli olan ise Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın performansıydı. Antalyasporlu futbolculara geçiş izni vermeyen Uruguaylı kaleci, maç boyunca biri penaltı olmak üzere dört net kurtarışa imza atarak, zorlu deplasmanda kazanılan üç puanın baş mimarı oldu.Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçındaki bu performansına Uruguay basını da kayıtsız kalmadı. "elpais. com.uy" 'kahraman Muslera' manşetiyle verdiği haberinde; "Türkiye Süper Ligi'nin açılışında rüya gibi bir gece yaşayan Fernando Muslera, penaltıyı kurtardı ve Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçta kalesini gole kapatmayı başardı.Muslera 48. dakikada penaltıyı kendisi yaptırmıştı ve hatasını telafi etti" ifadeleri kullanıldı. Haberde; Torreira'nın Antalya maçında Muslera'nın penaltıyı kurtardıktan sonraki paylaşımını da yer verildi.Antalyaspor maçında takımın en fazla topla buluşan yedinci ismi olan Fernando Muslera, 43 kez topa temas etti. Uruguaylı kaleci, 30 kez pas yaparken bunların 21'inde başarılı oldu. 36 yaşındaki kaleci bu 30 pasın 17'sini uzun, 13'ünü ise kısa olarak kullandı.yüzde 66.7'lik bir isabet oranı yakalayan Muslera, rakip yarı sahaya gönderdiği paslarda ise %35.7'lik başarı sağladı. Sezona fırtına gibi başlayan tecrübeli kaleci, performansıyla Galatasaraylı taraftarlardan da maç sonu tam not alırken, sosyal medyada da Nando için övgü dolu ifadeler kullanıldı.