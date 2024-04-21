Galatasaray'ın çilingiri: Hakim Ziyech

Geçen hafta Alanya'da şov yapan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, bu sezon zora giren maçlarda dikkat çekti.
Faslı oyuncu, ligin ilk yarısında 1-0 devam eden Pendikspor mücadelesinde de uzaktan attığı nefis golle maçı çözmüştü.
Gelecek sezon da Galatasaray'da forma giymesi beklenen Ziyech, ayrıca Başakşehir karşısında da yaptığı harika vuruşla kilidi açan oyuncu olmuştu.
Faslı oyuncu, ligin ilk yarısında 1-0 devam eden Pendikspor mücadelesinde de uzaktan attığı nefis golle maçı çözmüştü.
Gelecek sezon da Galatasaray'da forma giymesi beklenen Ziyech, ayrıca Başakşehir karşısında da yaptığı harika vuruşla kilidi açan oyuncu olmuştu.