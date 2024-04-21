Galatasaray'ın çilingiri: Hakim Ziyech

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, bu sezon zora giren maçlarda dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın çilingiri: Hakim Ziyech
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21 Nisan 2024 13:17
Geçen hafta Alanya'da şov yapan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, bu sezon zora giren maçlarda dikkat çekti.

Faslı oyuncu, ligin ilk yarısında 1-0 devam eden Pendikspor mücadelesinde de uzaktan attığı nefis golle maçı çözmüştü.

Gelecek sezon da Galatasaray'da forma giymesi beklenen Ziyech, ayrıca Başakşehir karşısında da yaptığı harika vuruşla kilidi açan oyuncu olmuştu.  

 
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