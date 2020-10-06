Galatasaray, iki sakatlık birden açıkladı!

Galatasaray, iki orta saha oyuncusunun birden sakatlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray, iki sakatlık birden açıkladı!
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06 Ekim 2020 13:36
Süper Lig'de haftayı 1-0'lık Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapatan Galatasaray'da iki isim birden sakatlandı.

Sarı - kırmızılılardan açıklamada Etebo ve Taylan Antalyalı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Peter Etebo'nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı'nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."



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