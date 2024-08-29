Galatasaray için prim krizi iddiası!

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek mali ve prestij açısından darbe yiyen Galatasaray'da prim krizi ortaya çıktı. Futbolcuların konuyla ilgili teknik direktör Okan Buruk'a dert yandığı belirtildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray için prim krizi iddiası!
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29 Ağustos 2024 10:01
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 10:23
Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan, hem mali yönden hem prestij açısından büyük darbe yiyen Galatasaray'da şampiyonluk primlerinin aylardır yatmadığı ortaya çıktı. Bu durumun futbolcuların motivasyon kaybına neden olduğu belirtildi.

Florya'ya yakın kaynaklar, mayıs ayından bu yana primlerini bekleyen futbolcuların psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek, "3 ay oldu daha primler yatmadı. Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçı öncesi ezeli rakibimiz futbolcularını konsantre etmek için önemli bir vaatte bulunmuştu. Galatasaray'da ise ne bu maçtan önce ne de Young Boys karşılaşması öncesi özel prim vaat edilmedi" ifadesini kullandı.

BURUK'A DERT YANDILAR

Oyuncuların ödenmeyen şampiyonluk primleriyle ilgili rahatsızlıklarını Teknik Direktör Okan Buruk'la da paylaştıkları öğrenildi. Buruk'un araya girmesine rağmen gergin ortamın dağılmadığı ve oyuncuların çok rahatsız olduğu belirtildi.



DAHA BÜYÜK BİR KAOS

Galatasaray'da şampiyonluk primleri özel sözleşmelere göre değişkenlik gösterebiliyor. Kısacası, Cim-Bom'daki mali sıkıntı, daha büyük kaosun kapılarını da aralamış oldu. 

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