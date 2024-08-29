Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan, hem mali yönden hem prestij açısından büyük darbe yiyen Galatasaray'da şampiyonluk primlerinin aylardır yatmadığı ortaya çıktı. Bu durumun futbolcuların motivasyon kaybına neden olduğu belirtildi.
Florya'ya yakın kaynaklar, mayıs ayından bu yana primlerini bekleyen futbolcuların psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek, "3 ay oldu daha primler yatmadı. Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçı öncesi ezeli rakibimiz futbolcularını konsantre etmek için önemli bir vaatte bulunmuştu. Galatasaray'da ise ne bu maçtan önce ne de Young Boys karşılaşması öncesi özel prim vaat edilmedi" ifadesini kullandı.
BURUK'A DERT YANDILAR
Oyuncuların ödenmeyen şampiyonluk primleriyle ilgili rahatsızlıklarını Teknik Direktör Okan Buruk'la da paylaştıkları öğrenildi. Buruk'un araya girmesine rağmen gergin ortamın dağılmadığı ve oyuncuların çok rahatsız olduğu belirtildi.
DAHA BÜYÜK BİR KAOS
Galatasaray'da şampiyonluk primleri özel sözleşmelere göre değişkenlik gösterebiliyor. Kısacası, Cim-Bom'daki mali sıkıntı, daha büyük kaosun kapılarını da aralamış oldu.
Florya'ya yakın kaynaklar, mayıs ayından bu yana primlerini bekleyen futbolcuların psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek, "3 ay oldu daha primler yatmadı. Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçı öncesi ezeli rakibimiz futbolcularını konsantre etmek için önemli bir vaatte bulunmuştu. Galatasaray'da ise ne bu maçtan önce ne de Young Boys karşılaşması öncesi özel prim vaat edilmedi" ifadesini kullandı.
BURUK'A DERT YANDILAR
Oyuncuların ödenmeyen şampiyonluk primleriyle ilgili rahatsızlıklarını Teknik Direktör Okan Buruk'la da paylaştıkları öğrenildi. Buruk'un araya girmesine rağmen gergin ortamın dağılmadığı ve oyuncuların çok rahatsız olduğu belirtildi.
DAHA BÜYÜK BİR KAOS
Galatasaray'da şampiyonluk primleri özel sözleşmelere göre değişkenlik gösterebiliyor. Kısacası, Cim-Bom'daki mali sıkıntı, daha büyük kaosun kapılarını da aralamış oldu.