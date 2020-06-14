Galatasaray için Rize'de kabus gibi bir gece yaşandı! Şampiyonluk yarışının en kritik haftalarında Galatasaray mutlak galibiyet parolasıya çıktığı Rizespor karşısından 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve zirve yolunda büyük yara aldı.



Rize deplasmanından altın değerinde bir üç puan bırakan Galatasaray'da aynı zamanda Fernando Muslera ve Florin Andone de sakatlıkları sebebiyle sezonu kapattı. Galatasaray'da sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ryan Donk ve kırmızı kart gören Adem Büyük de gelecek hafta forma giyemeyecek.



Rizespor'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golleri, 42. dakikada Skoda ve 53. dakikada Tunay Torun kaydetti.



Bu mağlubiyetin ardından Galatasaray 50 puanda kaldı ve Trabzonspor ile Başakşehir'in 6 puan gerisine düştü. Çaykur Rizespor 28 puana yükseldi.



Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor da Antalyaspor deplasmanına



FATİH TERİM'DEN AHMET ÇALIK'A GÖREV



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldukları karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev alamayan Marcao'nun yerine stoperde Ahmet Çalık'a görev verdi.



Sarı-kırmızılı teknik adam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay aradan sonra yaptıkları müsabakada takımını, Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru ve Falcao 11'i ile sahaya sürdü.



Galatasaray Kulübü, Mariano'nun Çaykur Rizespor önünde sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktığını duyurdu. Yıldız oyuncu Belhanda, müsabakaya yedekler arasında başladı.



RİZESPOR'DA YİNE TARIK KALEDE



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, milli kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Tarık Çetin'i Galatasaray karşısında görevlendirdi.



Tarık, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan Galatasaray karşılaşmasında da kaleyi korumuştu.



Devre arasında kadroya dahil edilen Tunay Torun ise ilk kez yeşil-mavili forma ile başlangıç kadrosunda yer aldı.



FERNANDO MUSLERA SAKATLANDI



Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera sakatlık geçirdi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlandı. Arjantinli kalecinin yerde kalmasıyla sahaya giren Galatasaray sağlık ekibi, deneyimli kaleciye müdahale etti. Sağlık ekibi değişiklik işaret etmesinin ardından sahaya ambulans girdi. Muslera, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.



GEÇEN SENE DE EMRE AKBABA



Öte yandan geçen sezon oynanan Çaykur Rizespsor-Galatasaray maçının 70. dakikasında Emre Akbaba talihsizlik yaşamış ve Samudio ile girdiği mücadele sonrasında kaval kemiği kırılmıştı.



RİZESPOR PENALTIYLA GOLÜ BULDU



Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlaığının ardından sarı-kırmızılı futbolcular oyundan koptu. Oyundan üstünlüğünü sürdüren Çaykur Rizespor ise golü buldu. Karşılaşmanın 39. dakikasında Samudio'nun Saracchi tarafından ceza sahasının içinde düşürülmesinin ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi. 42'de Milan Skoda'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı, ama dönen topu tekrar önünde bulan Skoda ağları havalandırdı.



RİZESPOR İKİYİ BULDU



Galatasaray'da ikinci yarının başında Ömer Bayram'ın yerine Emre Akbaba, Ahmet Çalık'ın yerine Florin Andone oyuna girdi. Ancak Galatasaray'da değişiklikler oyunun değişmesine neden olmadı. Çaykur Rizespor ikinci yarıya da daha etkili başladı ve ikinci golü buldu. Maçın 53. dakikasında savunmadan seken topu arka direkte tamamlayan Tunay Torun ağları havalandırdı.



VAR ÇAĞIRDI, 'PENALTI YOK' DEDİ



Karşılaşmanın 70. dakikasında VAR hakemleri, Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin'in ceza sahasında Florin Andone'ye yaptığı müdahalenin izlenmesini tavsiye etti. Pozisyonu izleyen maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı olmadığına karar verdi.



FLORIN ANDONE DE SAKATLANDI!



Galatasaray'da kaleci Tarık Çetin ile çarpışan Florin Andone sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Acı içinde kıvranan Andone'nin yerine Younes Belhanda girdi.



ADEM BÜYÜK ATILDI



Karşılaşmanın kalan bölümünde gol ve goller bulmak isteyen Galatasaray, Çaykur Rizespor ceza sahasında istediği pozisyonları üretemedi. Maçın 90. dakikasında hakeme itirazlarını sürdüren Adem Büyük, ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Çalan son düdüğün ardından ise Galatasaray şampiyonluk yarışında Rize deplasmanında 3 puan bıraktı.



