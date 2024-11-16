Galatasaray için gemileri yaktı: "Bırakın gideyim"

Sezon başında Galatasaray'a 'evet' diyen Jhon Arias, kulübü Fluminense'ye baskı yapıyor. Sarı kırmızılı yönetim 10 milyon euroya işi bitirmek istiyor…

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray için gemileri yaktı: 'Bırakın gideyim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2024 12:41
Son güncelleme 16 Kasım 2024 12:43
Teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesindeki oyuncuların başında gelen Jhon Arias, adım adım sarı kırmızılı takıma yaklaşıyor.

LİSTE BAŞINDA O VAR

Kolombiyalı oyuncu sezon başında da sarı kırmızılıların listesinde bulunuyordu. Ancak Kerem ve Zaha'nın takımdan ayrılışı gecikince Brezilya ekibi Fluminense sezon planlamasını yaptıkları gerekçesiyle transferi veto etmişti. Buruk'un isteğiyle Galatasaray bir kere daha Arias için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam, Arias'ın takıma büyük katkı yapacağına inanıyor.

SÖZLEŞME UZATMADI

Avrupa'ya açılmak için Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, kulübü Fluminense'ye kendisini bırakmaları yönünde baskı yapmaya başladı. Brezilya ekibi, 2026'ya kadar mukavelesi bulunan Arias'a sözleşme uzatma teklifinde bulundu. Ancak başarılı oyuncu bu teklifi geri çevirip, Galatasaray'dan başka bir takıma gitmek istemediğini de net bir şekilde dile getirdi. Galatasaray yönetimi Buruk'un gözdesini 10 milyon avro civarında bir bedele kadrosuna katmak istiyor.

HIZLI VE GOLCÜ

Hızı, çalımları ve ileriye top taşımasıyla Okan Buruk'un istediği özelliklere sahip olan Arias aynı zamanda forvet arkasında da görev yapabiliyor. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 46 maça çıkarken 13 gol atıp 8 de asist yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery