03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Galatasaray'ı korkutan Osimhen daveti!

Victor Osimhen, Nijerya'nın Lesoto ve Benin'le oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı. Bir önceki milli arada Ruanda maçında sakatlanan Osimhen'in aday kadroya daveti Galatasaray'ı endişelendiriyor.

03 Ekim 2025 11:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ı korkutan Osimhen daveti!




Galatasaray'da sakatlığının ardından yeni yeni sahalara dönen Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Lesoto ve Benin'le oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.

Galatasaray'da Osimhen'in milli takımdan davet alması endişeye yol açtı. Osimhen, milli önceki milli arada Ruanda maçında sakatlık yaşamış ve sahalardan uzak kalmıştı.

Galatasaray'da bu sezon 5 maçta süre bulan Osimhen, 3 kez gol sevinci yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
