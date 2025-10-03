Galatasaray'ı korkutan Osimhen daveti!

Galatasaray'da sakatlığının ardından yeni yeni sahalara dönen Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Lesoto ve Benin'le oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.
Galatasaray'da Osimhen'in milli takımdan davet alması endişeye yol açtı. Osimhen, milli önceki milli arada Ruanda maçında sakatlık yaşamış ve sahalardan uzak kalmıştı.
Galatasaray'da bu sezon 5 maçta süre bulan Osimhen, 3 kez gol sevinci yaşadı.
