Galatasaray HDI Sigorta, Doğukan Ulu'yu kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'tan Doğukan Ulu'yu kadrosuna kattı.

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Galatasaray HDI Sigorta, Doğukan Ulu'yu kadrosuna kattı
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08 Temmuz 2024 21:35
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'tan Doğukan Ulu'yu transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 2014-2022 yılları arasında Galatasaray forması giyen 29 yaşındaki Doğukan Ulu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp kariyerinde 1 Efeler Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Balkan Kupası şampiyonluğu bulunan milli oyuncu, 2024-2025, 2025-2026 sezonlarında sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Doğukan Ulu'ya yeniden hoş geldin der, Galatasaray HDI Sigorta forması altında başarılar dileriz."

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