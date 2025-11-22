Galatasaray - Gençlerbirliği: İlk 11'ler

22 Kasım
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:00
22 Kasım
Kayserispor-Gaziantep FK
0-3
22 Kasım
Thun-Lugano
22:30
22 Kasım
Charlton Athletic-Southampton
1-5
22 Kasım
Bristol City-Swansea City
3-0
22 Kasım
Kazan-FK Akhmat
0-029'
22 Kasım
Torpedo Moscow-Baltika
0-0IPT
22 Kasım
S. Moskova-CSKA Moskova
1-0
22 Kasım
FC Orenburg-Baltika
0-0
22 Kasım
FC Luzern-Servette
0-00'
22 Kasım
Birmingham City-Norwich City
4-1
22 Kasım
Young Boys-Winterthur
0-01'
22 Kasım
Hartberg-Ried
1-0DA
22 Kasım
BW Linz-Austria Wien
1-2DA
22 Kasım
Altach-Wolfsberger AC
1-0DA
22 Kasım
Club Brugge-Sporting Charleroi
22:45
22 Kasım
Westerlo-Gent
20:15
22 Kasım
Coventry City-West Bromwich
3-2
22 Kasım
Ipswich Town-Wrexham
0-0
22 Kasım
Derby County-Watford
2-3
22 Kasım
Bolton Wanderers-Bradford City
0-0
22 Kasım
Wycombe Wanderers-Lincoln City
3-2
22 Kasım
Stevenage-Doncaster Rovers
0-0
22 Kasım
Reading-Rotherham United
1-1
22 Kasım
Northampton Town-Cardiff City
1-3
22 Kasım
Mansfield Town-Huddersfield
1-3
22 Kasım
Leyton Orient-Blackpool
1-1
22 Kasım
Barnsley-Luton Town
5-0
22 Kasım
Darmstadt-Greuther Fürth
22:30
22 Kasım
AFC Wimbledon-Wigan Athletic
1-2
22 Kasım
Port Vale-Plymouth Argyle
0-1
22 Kasım
Exeter City-Burton Albion
0-0ERT
22 Kasım
QPR-Hull City
3-2
22 Kasım
Portsmouth-Millwall
3-1
22 Kasım
Oxford United-Middlesbrough
1-1
22 Kasım
Leicester City-Stoke City
2-1
22 Kasım
Union St.Gilloise-Cercle Brugge
2-0
22 Kasım
Paderborn-Hannover 96
0-2
22 Kasım
Preussen Muenster-Schalke 04
0-0
22 Kasım
Wolfsburg-Leverkusen
1-3
22 Kasım
Liverpool-N. Forest
0-3
22 Kasım
Fulham-Sunderland
1-0
22 Kasım
Brighton-Brentford
2-1
22 Kasım
Bournemouth-West Ham United
2-2
22 Kasım
Burnley-Chelsea
0-2
22 Kasım
FC Köln-E. Frankfurt
20:30
22 Kasım
FC Heidenheim-Mönchengladbach
0-3
22 Kasım
Newcastle-M.City
20:30
22 Kasım
B. Dortmund-VfB Stuttgart
3-3
22 Kasım
Bayern Munih-Freiburg
6-2
22 Kasım
Augsburg-Hamburger SV
1-0
22 Kasım
İstanbulspor-Sakaryaspor
1-1DA
22 Kasım
Boluspor-Amed Sportif
4-1
22 Kasım
Hatayspor-Pendikspor
0-1
22 Kasım
Bandırmaspor-Arca Çorum FK
1-0
22 Kasım
Wolves-C.Palace
0-2
22 Kasım
Alaves-Celta Vigo
0-1
22 Kasım
Eyüpspor-Karagümrük
1-1
22 Kasım
PSG-Le Havre
23:05
22 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Magdeburg
2-1
22 Kasım
S. Rotterdam-Fortuna Sittard
23:00
22 Kasım
Heracles-Go Ahead Eagles
23:00
22 Kasım
FC Volendam-FC Twente
20:45
22 Kasım
Ajax-Excelsior
20:45
22 Kasım
NAC Breda-PSV Eindhoven
0-170'
22 Kasım
Rennes-AS Monaco
21:00
22 Kasım
Barcelona-Athletic Bilbao
3-079'
22 Kasım
Lens-Strasbourg
0-0DA
22 Kasım
SSC Napoli-Atalanta
22:45
22 Kasım
Fiorentina-Juventus
20:00
22 Kasım
Udinese-Bologna
0-3
22 Kasım
Cagliari-Genoa
3-3
22 Kasım
Villarreal-Mallorca
23:00
22 Kasım
Osasuna-Real Sociedad
20:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray - Gençlerbirliği: İlk 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

calendar 22 Kasım 2025 00:55 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 19:09
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray - Gençlerbirliği: İlk 11'ler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER



Galatasaray: Günay, Singo, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış.



Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Koita, Oğulcan, Franco, Niang.



Ligde geride kalan 12 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 29 puan topladı. Galatasaray, haftaya Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.

Gençlerbirliği ise 12 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, 13. hafta öncesinde 11 puanla 14. sırada yer buldu.

EV SAHİBİ EKİPTE ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da 6 futbolcu Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı yarın sahaya çıkamayacak. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLKAY FORMASINA KAVUŞACAK

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, yarın teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda

Son olarak Süper Lig'in 9. haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, sakatlığı nedeniyle ligdeki Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında süre alamadı.

Yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan İlkay, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönecek.

TORREIRA KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

LİGDE SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son 2 maçından galibiyet çıkaramadı. 

Süper Lig'de sezona 7'de 7 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik ile 1 yenilgi yaşadı. Son 2 haftada Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray, Kocaelispor'a ise mağlup oldu.

Ligdeki 19 maçlık yenilmezlik serisi Kocaelispor mücadelesiyle sona eren Galatasaray, yarınki karşılaşmayı kazanarak hem 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek hem de yeni bir seriyi başlatmayı hedefliyor.

ÜST ÜSTE 2 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 2 maçında rakip fileleri havalandıramadı.

Sezonun en golcü takımı ünvanını (25) Fenerbahçe, en az gol yiyen takım ünvanını (6) ise Göztepe ile paylaşan Galatasaray, son 2 müsabakada hücum anlamında istediği performansı sergileyemedi.

Ligin 11. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan "Cimbom" 12. haftada ise deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez 2 Süper Lig maçında üst üste rakip fileleri sarsmayı da başaramadı.

SAHASINDA SON 32 MAÇI KAYBETMEDİ

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 32 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 32 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 23'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 resmi müsabakada 23 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.

YOĞUN FİKSTÜRE GİRECEK 

Galatasaray, Gençlerbirliği müsabakasıyla başlayan 22 günlük süreçte 6 maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte Süper Lig'de sırasıyla yarın Gençlerbirliği, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe, 5 Aralık Cuma günü Samsunspor, 13 Aralık Cumartesi günü ise Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 25 Kasım Salı günü Belçika temsilcisi Union SG, 9 Aralık Salı günü ise deplasmanda Fransa Ligi ekiplerinden Monaco ile mücadele edecek.

GALATASARAY'A KARŞI 2 EKSİK

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı Pedro Pereria ile tedavisi devam eden Gökhan Akkan'ın Galatasaray maçında görev alamayacağı bildirildi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de sarı-kırmızılılara karşı son maçını 2 Mayıs 2021 tarihinde sahasında oynamış ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılmıştı.

99. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 98 maçta sarı-kırmızılılar 55, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 172 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR 

Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisine galibiyet sayısında 34-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.

İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 104 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

SAHASINDAKİ SON 7 MAÇTA PUAN KAYBETMEDİ 

Galatasaray, evindeki son 7 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekip, kırmızı-siyahlı ekibi ağırladığı son 7 Süper Lig mücadelesinin tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 25 gol atan Galatasaray, rakibinin 6 golüne engel olamadı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
