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Galatasaray Garay için İspanya'da

Galatasaray Yönetimi, Valencia'nın 31 yaşındaki stoperi Ezequiel Garay'ı kiralamak için İspanya'ya hareket edecek....

Kaynak: Takvim
Galatasaray Garay için İspanya'da
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04 Ağustos 2018 02:38
Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Sarı-Kırmızılılar, savunmaya takviye yapmak için İspanya seferine çıkıyor. Cimbom, Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği Valencialı Ezequiel Garay'ı bitirmek için İspanyollarla masaya oturacak. Yönetimin, yapılacak bu görüşmede Valencia ile el sıkışması bekleniyor.

G.Saray'ın kiralık olarak kadrosunda görmek istediği Garay, Valencia'da mutsuz ve İspanya'dan ayrılmak istiyor... Sarı- Kırmızılılar, Garay'ın menajeri ile yaptığı ilk görüşmede olumlu ilerlemeler sağladı.

2020'YE KADAR VALENCİA'DA
Ancak önce Valencia ile anlaşmak zorunda olan Galatasaray, bu görüşmeyi de koz olarak kullanmak istiyor. 31 yaşındaki Ezequiel Garay'ın İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında bitiyor

TANGOCU TAM BİR SAVAŞÇI
Fatih Terim'in Garay'ı kadrosunda görmek istemesinin en önemli nedeni Tangocu'nun savaşçı yapısı. İkili mücadelelerde sürekli ayakta kalan Garay, Sarı-Kırmızılı takımın savunmasına enerji getirecektir.

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