'da transfer harekatı başladı. Sarı-Kırmızılılar, savunmaya takviye yapmak için İspanya seferine çıkıyor. Cimbom, Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği Valencialı'ı bitirmek için İspanyollarla masaya oturacak. Yönetimin, yapılacak bu görüşmede Valencia ile el sıkışması bekleniyor.G.Saray'ın kiralık olarak kadrosunda görmek istediği Garay, Valencia'da mutsuz ve İspanya'dan ayrılmak istiyor... Sarı- Kırmızılılar, Garay'ın menajeri ile yaptığı ilk görüşmede olumlu ilerlemeler sağladı.Ancak önce Valencia ile anlaşmak zorunda olan Galatasaray, bu görüşmeyi de koz olarak kullanmak istiyor. 31 yaşındaki Ezequiel Garay'ın İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında bitiyorFatih Terim'in Garay'ı kadrosunda görmek istemesinin en önemli nedeni Tangocu'nun savaşçı yapısı. İkili mücadelelerde sürekli ayakta kalan Garay, Sarı-Kırmızılı takımın savunmasına enerji getirecektir.