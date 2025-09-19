UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, Frankfurt Stadyumu'ndaki maçtan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, 8. dakikada Yunus Akgün ile öne geçti. Eintracht Frankfurt'un gollerini 37. dakikada kendi kalesine Davinson Sanchez, 45+2. dakikada Can Uzun, 45+4. dakikada Jonathan Burkardt, 66. dakikada kendi kalesine Davinson Sanchez ve 75. dakikada Ansgar Knauff attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne puansız başladı. Eintracht Frankfurt, ilk haftada 3 puanı aldı.
Galatasaray, ligde hafta sonunda sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Liverpool'u konuk edecek. Eintracht Frankfurt, ligde hafta sonunda Union Berlin ile sahasında karşılaşacak. Alman ekibi, Devler Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Atletico Madrid deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'UN KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı ekip, Frankfurt Stadı'ndaki mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı ve Arda Ünyay yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Buruk, 2-0 kazandıkları Eyüpspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'yi Eintracht Frankfurt karşısında yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Singo, Lemina ve Barış Alper'i sahaya sürdü.
İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
Galatasaraylı futbolcular Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı, kariyerlerinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele etti.
Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor'dan geçen sezonun devre arasında aldığı Eren ile bu sezon transfer ettiği Uğurcan, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla kariyerlerindeki ilk Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşadı.
SINGO İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
Sarı-kırmızılı formayı bu sezon iki Süper Lig müsabakasında terleten Singo, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla üçüncü maçına çıktı. İlk 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren 24 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.
İlk 2 karşılaşmada sağ bekte görev yapan Singo, Eintracht Frankfurt karşısında stoperde Davinson Sanchez'in partneri olarak mücadele etti.
BARIŞ ALPER 11'E DÖNDÜ
Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı 3 maç aradan sonra ilk 11'de oynattı.
Transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan aldığı transfer teklifi sonrasında ayrılmasına izin verilmediği için mental sorunlar yaşayan Barış Alper, ligin üçüncü ve dördüncü haftasındaki Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giymedi.
Son haftadaki Eyüpspor mücadelesinde sonradan oyuna girerek formasına kavuşan Barış Alper, Eintracht Frankfurt karşısında ilk 11'de mücadele etti.
Milli futbolcu, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede santrfor bölgesinde görev yaptı. Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan ve henüz fiziksel olarak hazır olmayan Arjantinli Mauro Icardi ise yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak bekledi.
TARAFTARLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN
İki takım taraftarları, müsabaka öncesinde tribünlerde etkileyici performans sergiledi.
Maç öncesi seremoni sırasında Eintracht Frankfurt taraftarları tribünlerde siyah-beyaz şeritler açtı. Bayraklar sallayan taraftarlar, sahaya konfeti attı. Ev sahibi takımın taraftarları, söyledikleri marşlarla da takımlarına destek oldu.
Kendisine ayrılan 3 bin kişilik yeri dolduran Galatasaray taraftarı ise sarı-kırmızılı bayraklarla ev sahibi takım taraftarlarına eşlik etti. Galatasaray taraftarları, yaktıkları meşalelerle şov yaptı.
ICARDI, ISINMADA YOK!
Maça yedekler arasında başlayan Mauro Icardi, ısınmaya çıkmadı.
Eintracht Frankfurt karşısında yedek kulübesinde bekleyen Arjantinli golcü, ısınma sırasında takım arkadaşlarına katılmadı.
CAN UZUN, 11'DE BAŞLADI
Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun, Galatasaray'a karşı ilk 11'de mücadele etti.
Bundesliga'daki 3 maçta 3 gol atarak sezona iyi bir başlangıç yapan Can, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yapılan maçta teknik direktörü Dino Toppmöller'in ilk 11'deki tercihlerinden biri oldu.
Can, maç öncesinde Galatasaray'ın Almanya doğumlu futbolcuları Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu ile uzun süre sohbet etti.
UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ!
Karşılaşmanın 2. dakikasında Leroy Sane'nin sağ kanatta kaptırdığı top sonrası topu alan Knauff, ceza sahası dışından şansını denedi. Uğurcan Çakır, bu şutta gole izin vermedi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, karşılaşmanın 8. dakikasında Yunus Akgün ile öne geçti. Bu dakikada orta sahada kapılan top sonrası hızlı gelişen atakta Leroy Sane, Yunus Akgün'ü gördü. Ceza sahasında rakibinden sıyrılan milli futbolcu, yaptığı vuruşla Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 öne taşıdı.
GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI
Galatasaray, 25. dakikada gole çok yaklaştı. Galatasaray, bu dakikada rakip ceza sahası yayında serbest vuruş kazandı. Galatasaray, frikik organizasyonuyla kale ağzında topu Barış ile buluşturdu. Barış topu çok net pozisyonda auta yolladı.
UĞURCAN'DAN İNANILMAZ MÜDAHALE!
Uğurcan Çakır, karşılaşmanın 30. dakikasında çok önemli bir kurtarışa imza attı. Bu dakikada Eintracht Frankfurt'un kullandığı serbest vuruş sonrası top ceza sahasında oyunculardan sekti ve kaleye yöneldi. Uğurcan, son anda müdahale ederek bu topun ağlara gitmesine engel oldu.
FRANKFURT BERABERLİĞİ BULDU
Eintracht Frankfurt, Galatasaray karşısında 37. dakikada golü buldu. Bu dakikada Yunus, savunmadan pasla çıkmak isterken araya Ritsu Doan girdi. Doan, vuruşunu yaptı, bu top Davinson Sanchez'e çarparak ağlara gitti. Frankfurt'un golü, Sanchez'e (Kendi kalesine) yazıldı.
GALATASARAY'IN GOLÜ SAYILMADI!
Eintracht Frankfurt'un deplasmanında Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile bulduğu gol geçerli sayılmadı.
42. dakikada Lucas Torreira'nın sağdan ortasında Barış Alper Yılmaz, kafayla topu ağlara gönderdi.
Hakem Marco Guida, daha önceki pozisyonda Sane - Chaibi - Torreira arasında yaşanan pozisyonda Chaibi'ye faul yapıldığını işaret etti ve gol geçerli sayılmadı.
FRANKFURT ÖNE GEÇTİ
Eintracht Frankfurt, ilk yarının uzatma dakikalarında Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti.
45+2. dakikada gelişen Frankfurt atağında Can Uzun, sağdan gelen orta sonrası ceza sahasında topla buluştu. Can Uzun, dönerek vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
FRANKFURT'TAN 3. GOL!
Frankfurt, 45+4. dakikada Galatasaray karşısında skoru 3-1'e getirdi.
Bu dakikada orta sahadan kullanılan serbest vuruşta Jonathan Burkardt'ın dokunuşuyla top ağlara gitti.
Bu gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı ve Frankfurt, Galatasaray karşısında durum 3-1 yaptı.
İLK YARI 3-1 BİTTİ
Galatasaray, Eintracht Frankfurt karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapattı.
LEROY SANE ETKİLİ VURDU
Galatasaray'da Leroy Sane, 54. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Alman futbolcunun vuruşu az farkla dışarıya gitti.
MAURO ICARDI OYUNDA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 55. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Galatasaray'da bu dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu ve Mario Lemina oyundan çıktı.
Galatasaray'da bu değişikliğin ardından Yunus Akgün, Icardi'nin arkasında 10 numara olarak oynamaya başladı ve İlkay Gündoğan orta sahaya geçti.
DAVINSON SANCHEZ! YİNE KENDİ KALESİNE!
Eintracht Frankfurt, Galatasaray karşısında 66. dakikada dördüncü golü buldu. Bu dakikada soldan gelen ortada Jonathan Bulkardt'ın kafa vuruşunda Davinson Sanchez topu önlemek istedi. Bu top Davinson Sanchez'den ağlara gitti ve durum 4-1'e geldi.
SANCHEZ'İN KAFASI DIŞARIYA GİTTİ
Mücadelenin 73. dakikasında Gabriel Sara'nın soldan kullandığı kornerde Davinson Sanchez'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.
FRANKFURT'TAN 5. GOL!
Frankfurt, Galatasaray karşısında 75. dakikada beşinci golü buldu. Bu dakikada Gabriel Sara'nın savunmada top kaybı sonrası topla buluşan Ansgar Knauff, Uğurcan'dan da sıyrıldı ve Frankfurt'un beşinci golünü attı.
GALATASARAY KAYBETTİ
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1'lik skorla mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Knauff'un ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunda kaleci Uğurcan, topu kornere çeldi.
8. dakikada Galatasaray, 1-0 öne geçti. Ortadan hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Sane, topu sürdükten sonra pasını Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahasında Collins'i çalımlayan Yunus, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
22. dakikada Singo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper'in bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Zetterer, iki hamlede topu kontrol etti.
24. dakikada İlkay Gündoğan, ceza yayı içinde elle oynamadan doğan serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Ceza sahası içi sol çaprazda uygun durumda topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
30. dakikada Galatasaray kalesi büyük tehlike atlattı. Chaibi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çapraza hareketlenen Koch, meşin yuvarlağı kafayla kale önüne indirdi. Burkardt'ın ıskaladığı top Eren Elmalı'ya çarparak kaleye yöneldi. Çabuk reaksiyon veren Eren, kayarak direk dibinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Can Uzun'un sol kanada pasında araya giren Yunus, topu gerisindeki Eren'e aktarmak istedi. Ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Doan, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadaki Sanchez'e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
45+2. dakikada Eintracht Frankfurt, Can Uzun ile öne geçti. Burkardt'ın sağ kanattan ortasıyla penaltı noktası üzerinde sırtı kaleye dönük olarak buluşan Can Uzun, dönerek yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.
45+4. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu. Chaibi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde yükselen Burkardt kafayla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
Ev sahibi ekip, mücadelenin devre arasına 3-1 üstün girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Sane'nin ceza sahası dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.
66. dakikada Eintracht Frankfurt, farkı 3'e çıkardı. Kaleci Zetterer'in elle başlattığı atakta Alman ekibi 3 pasla ceza sahasına girdi. Soldan son çizgiye inen Brown'un ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Burkardt kafa vuruşunu yaptı. Etkisiz olan vuruşta kaleci Uğurcan'ın önündeki Sanchez'e çarpan top ağlarla buluştu: 4-1.
75. dakikada Alman ekibi, 5. golünü attı. Savunmada paslaşan Galatasaray'da Sara, ceza sahası yayı içinde Wahi'nin baskısıyla topu kaybetti. Meşin yuvarlağı alarak kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Knauff, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.
Müsabaka ev sahibi ekibin farklı galibiyetiyle sona erdi.
Stat: Frankfurt
Hakemler: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (İtalya)
Eintracht Frankfurt: Zetterer, Collins, Koch (Dk. 79 Amenda), Theate, Brown, Larsson (Dk. 79 Skhiri), Chaibi, Doan (Dk. 84 Batshuayi), Can Uzun (Dk. 71 Bahoya), Knauff, Burkardt (Dk. 71 Wahi)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Eren Elmalı (Dk. 66 Jakobs), Lemina (Dk. 55 Icardi), Torreira, Sane (Dk. 66 Ahmed Kutucu), İlkay Gündoğan (Dk. 66 Sara), Yunus Akgün (Dk. 77 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz
Goller: Dk. 8 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 37 Sanchez (Kendi kalesine), Dk. 45+2 Can Uzun, Dk. 45+4 Burkardt, 66 Sanchez (Kendi Kalesine) Dk. 75 Knauff (Eintracht Frankfurt)
Sarı kart: Dk. 5 Burkardt (Eintracht Frankfurt)
Galatasaray, 8. dakikada Yunus Akgün ile öne geçti. Eintracht Frankfurt'un gollerini 37. dakikada kendi kalesine Davinson Sanchez, 45+2. dakikada Can Uzun, 45+4. dakikada Jonathan Burkardt, 66. dakikada kendi kalesine Davinson Sanchez ve 75. dakikada Ansgar Knauff attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne puansız başladı. Eintracht Frankfurt, ilk haftada 3 puanı aldı.
Galatasaray, ligde hafta sonunda sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Liverpool'u konuk edecek. Eintracht Frankfurt, ligde hafta sonunda Union Berlin ile sahasında karşılaşacak. Alman ekibi, Devler Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Atletico Madrid deplasmanına gidecek.
OKAN BURUK'UN KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı ekip, Frankfurt Stadı'ndaki mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı ve Arda Ünyay yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Buruk, 2-0 kazandıkları Eyüpspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'yi Eintracht Frankfurt karşısında yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Singo, Lemina ve Barış Alper'i sahaya sürdü.
İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
Galatasaraylı futbolcular Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı, kariyerlerinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele etti.
Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor'dan geçen sezonun devre arasında aldığı Eren ile bu sezon transfer ettiği Uğurcan, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla kariyerlerindeki ilk Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşadı.
SINGO İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
Sarı-kırmızılı formayı bu sezon iki Süper Lig müsabakasında terleten Singo, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla üçüncü maçına çıktı. İlk 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren 24 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.
İlk 2 karşılaşmada sağ bekte görev yapan Singo, Eintracht Frankfurt karşısında stoperde Davinson Sanchez'in partneri olarak mücadele etti.
BARIŞ ALPER 11'E DÖNDÜ
Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı 3 maç aradan sonra ilk 11'de oynattı.
Transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan aldığı transfer teklifi sonrasında ayrılmasına izin verilmediği için mental sorunlar yaşayan Barış Alper, ligin üçüncü ve dördüncü haftasındaki Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giymedi.
Son haftadaki Eyüpspor mücadelesinde sonradan oyuna girerek formasına kavuşan Barış Alper, Eintracht Frankfurt karşısında ilk 11'de mücadele etti.
Milli futbolcu, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede santrfor bölgesinde görev yaptı. Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan ve henüz fiziksel olarak hazır olmayan Arjantinli Mauro Icardi ise yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak bekledi.
TARAFTARLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN
İki takım taraftarları, müsabaka öncesinde tribünlerde etkileyici performans sergiledi.
Maç öncesi seremoni sırasında Eintracht Frankfurt taraftarları tribünlerde siyah-beyaz şeritler açtı. Bayraklar sallayan taraftarlar, sahaya konfeti attı. Ev sahibi takımın taraftarları, söyledikleri marşlarla da takımlarına destek oldu.
Kendisine ayrılan 3 bin kişilik yeri dolduran Galatasaray taraftarı ise sarı-kırmızılı bayraklarla ev sahibi takım taraftarlarına eşlik etti. Galatasaray taraftarları, yaktıkları meşalelerle şov yaptı.
ICARDI, ISINMADA YOK!
Maça yedekler arasında başlayan Mauro Icardi, ısınmaya çıkmadı.
Eintracht Frankfurt karşısında yedek kulübesinde bekleyen Arjantinli golcü, ısınma sırasında takım arkadaşlarına katılmadı.
CAN UZUN, 11'DE BAŞLADI
Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun, Galatasaray'a karşı ilk 11'de mücadele etti.
Bundesliga'daki 3 maçta 3 gol atarak sezona iyi bir başlangıç yapan Can, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yapılan maçta teknik direktörü Dino Toppmöller'in ilk 11'deki tercihlerinden biri oldu.
Can, maç öncesinde Galatasaray'ın Almanya doğumlu futbolcuları Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu ile uzun süre sohbet etti.
UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ!
Karşılaşmanın 2. dakikasında Leroy Sane'nin sağ kanatta kaptırdığı top sonrası topu alan Knauff, ceza sahası dışından şansını denedi. Uğurcan Çakır, bu şutta gole izin vermedi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, karşılaşmanın 8. dakikasında Yunus Akgün ile öne geçti. Bu dakikada orta sahada kapılan top sonrası hızlı gelişen atakta Leroy Sane, Yunus Akgün'ü gördü. Ceza sahasında rakibinden sıyrılan milli futbolcu, yaptığı vuruşla Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 öne taşıdı.
GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI
Galatasaray, 25. dakikada gole çok yaklaştı. Galatasaray, bu dakikada rakip ceza sahası yayında serbest vuruş kazandı. Galatasaray, frikik organizasyonuyla kale ağzında topu Barış ile buluşturdu. Barış topu çok net pozisyonda auta yolladı.
UĞURCAN'DAN İNANILMAZ MÜDAHALE!
Uğurcan Çakır, karşılaşmanın 30. dakikasında çok önemli bir kurtarışa imza attı. Bu dakikada Eintracht Frankfurt'un kullandığı serbest vuruş sonrası top ceza sahasında oyunculardan sekti ve kaleye yöneldi. Uğurcan, son anda müdahale ederek bu topun ağlara gitmesine engel oldu.
FRANKFURT BERABERLİĞİ BULDU
Eintracht Frankfurt, Galatasaray karşısında 37. dakikada golü buldu. Bu dakikada Yunus, savunmadan pasla çıkmak isterken araya Ritsu Doan girdi. Doan, vuruşunu yaptı, bu top Davinson Sanchez'e çarparak ağlara gitti. Frankfurt'un golü, Sanchez'e (Kendi kalesine) yazıldı.
GALATASARAY'IN GOLÜ SAYILMADI!
Eintracht Frankfurt'un deplasmanında Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile bulduğu gol geçerli sayılmadı.
42. dakikada Lucas Torreira'nın sağdan ortasında Barış Alper Yılmaz, kafayla topu ağlara gönderdi.
Hakem Marco Guida, daha önceki pozisyonda Sane - Chaibi - Torreira arasında yaşanan pozisyonda Chaibi'ye faul yapıldığını işaret etti ve gol geçerli sayılmadı.
FRANKFURT ÖNE GEÇTİ
Eintracht Frankfurt, ilk yarının uzatma dakikalarında Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti.
45+2. dakikada gelişen Frankfurt atağında Can Uzun, sağdan gelen orta sonrası ceza sahasında topla buluştu. Can Uzun, dönerek vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
FRANKFURT'TAN 3. GOL!
Frankfurt, 45+4. dakikada Galatasaray karşısında skoru 3-1'e getirdi.
Bu dakikada orta sahadan kullanılan serbest vuruşta Jonathan Burkardt'ın dokunuşuyla top ağlara gitti.
Bu gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı ve Frankfurt, Galatasaray karşısında durum 3-1 yaptı.
İLK YARI 3-1 BİTTİ
Galatasaray, Eintracht Frankfurt karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapattı.
LEROY SANE ETKİLİ VURDU
Galatasaray'da Leroy Sane, 54. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Alman futbolcunun vuruşu az farkla dışarıya gitti.
MAURO ICARDI OYUNDA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 55. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Galatasaray'da bu dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu ve Mario Lemina oyundan çıktı.
Galatasaray'da bu değişikliğin ardından Yunus Akgün, Icardi'nin arkasında 10 numara olarak oynamaya başladı ve İlkay Gündoğan orta sahaya geçti.
DAVINSON SANCHEZ! YİNE KENDİ KALESİNE!
Eintracht Frankfurt, Galatasaray karşısında 66. dakikada dördüncü golü buldu. Bu dakikada soldan gelen ortada Jonathan Bulkardt'ın kafa vuruşunda Davinson Sanchez topu önlemek istedi. Bu top Davinson Sanchez'den ağlara gitti ve durum 4-1'e geldi.
SANCHEZ'İN KAFASI DIŞARIYA GİTTİ
Mücadelenin 73. dakikasında Gabriel Sara'nın soldan kullandığı kornerde Davinson Sanchez'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.
FRANKFURT'TAN 5. GOL!
Frankfurt, Galatasaray karşısında 75. dakikada beşinci golü buldu. Bu dakikada Gabriel Sara'nın savunmada top kaybı sonrası topla buluşan Ansgar Knauff, Uğurcan'dan da sıyrıldı ve Frankfurt'un beşinci golünü attı.
GALATASARAY KAYBETTİ
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1'lik skorla mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Knauff'un ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunda kaleci Uğurcan, topu kornere çeldi.
8. dakikada Galatasaray, 1-0 öne geçti. Ortadan hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Sane, topu sürdükten sonra pasını Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahasında Collins'i çalımlayan Yunus, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
22. dakikada Singo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper'in bekletmeden çıkardığı şutta kaleci Zetterer, iki hamlede topu kontrol etti.
24. dakikada İlkay Gündoğan, ceza yayı içinde elle oynamadan doğan serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Ceza sahası içi sol çaprazda uygun durumda topla buluşan Barış Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
30. dakikada Galatasaray kalesi büyük tehlike atlattı. Chaibi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çapraza hareketlenen Koch, meşin yuvarlağı kafayla kale önüne indirdi. Burkardt'ın ıskaladığı top Eren Elmalı'ya çarparak kaleye yöneldi. Çabuk reaksiyon veren Eren, kayarak direk dibinde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Can Uzun'un sol kanada pasında araya giren Yunus, topu gerisindeki Eren'e aktarmak istedi. Ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Doan, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadaki Sanchez'e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
45+2. dakikada Eintracht Frankfurt, Can Uzun ile öne geçti. Burkardt'ın sağ kanattan ortasıyla penaltı noktası üzerinde sırtı kaleye dönük olarak buluşan Can Uzun, dönerek yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.
45+4. dakikada Alman ekibi bir gol daha buldu. Chaibi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde yükselen Burkardt kafayla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
Ev sahibi ekip, mücadelenin devre arasına 3-1 üstün girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Sane'nin ceza sahası dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.
66. dakikada Eintracht Frankfurt, farkı 3'e çıkardı. Kaleci Zetterer'in elle başlattığı atakta Alman ekibi 3 pasla ceza sahasına girdi. Soldan son çizgiye inen Brown'un ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Burkardt kafa vuruşunu yaptı. Etkisiz olan vuruşta kaleci Uğurcan'ın önündeki Sanchez'e çarpan top ağlarla buluştu: 4-1.
75. dakikada Alman ekibi, 5. golünü attı. Savunmada paslaşan Galatasaray'da Sara, ceza sahası yayı içinde Wahi'nin baskısıyla topu kaybetti. Meşin yuvarlağı alarak kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Knauff, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.
Müsabaka ev sahibi ekibin farklı galibiyetiyle sona erdi.
Stat: Frankfurt
Hakemler: Marco Guida, Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (İtalya)
Eintracht Frankfurt: Zetterer, Collins, Koch (Dk. 79 Amenda), Theate, Brown, Larsson (Dk. 79 Skhiri), Chaibi, Doan (Dk. 84 Batshuayi), Can Uzun (Dk. 71 Bahoya), Knauff, Burkardt (Dk. 71 Wahi)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Sanchez, Eren Elmalı (Dk. 66 Jakobs), Lemina (Dk. 55 Icardi), Torreira, Sane (Dk. 66 Ahmed Kutucu), İlkay Gündoğan (Dk. 66 Sara), Yunus Akgün (Dk. 77 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz
Goller: Dk. 8 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 37 Sanchez (Kendi kalesine), Dk. 45+2 Can Uzun, Dk. 45+4 Burkardt, 66 Sanchez (Kendi Kalesine) Dk. 75 Knauff (Eintracht Frankfurt)
Sarı kart: Dk. 5 Burkardt (Eintracht Frankfurt)