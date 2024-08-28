Galatasaray elemelerde üçüncü kez takıldı

Galatasaray, Young Boys mağlubiyetiyle UEFA Şampiyonlar Ligi elemesini tarihinde üçüncü kez geçemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray elemelerde üçüncü kez takıldı
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28 Ağustos 2024 02:08
Son güncelleme 28 Ağustos 2024 02:23
Galatasaray, Young Boys mağlubiyetiyle birlikte, tarihinde üçüncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi elemesini geçemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 17 kez grup aşamasında boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. "Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemeleri geçemeyen Galatasaray, bu sezon da "Devler Ligi" bileti alamadı.

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