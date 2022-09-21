Galatasaray, dünyaya model oldu!

PERU basını, dünya genelinde farklı sektörlerde temiz ve çevreci enerji kaynaklarının kullanımına yönelik bir haber yaptı.Futbolda ise Galatasaray'ın stadı Ali Sami Yen, örnek olarak gösterildi. "elcomercio", "Galatasaray'ın evi, toplam 4,2 MW kurulu güç kapasitesi ile stadyum çatısına kurulu en büyük güneş enerjisi santrali unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Yanına yaklaşan olmadı" yorumunu yaptı.Stadyumla ilgili, "Çatıya 10 bin 404 adet güneş paneli kuruldu. Kurulan paneller, yılda yaklaşık 2.000 evin tüketimine eş değer elektrik üretecek. Stadyum harcadığı yıllık enerjinin yüzde 63'ünü karşılayacak. Galatasaray bu proje sayesinde yıllık 4,5 milyon kilowatlık bir tasarruf sağlayacak. Panellerin ömrünün sonuna kadar yani 25 yıl sonunda kulübe 1 Milyar TL'den fazla katkı sağlanacak. Her anlamda son derece faydalı bir proje" denildi.Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı: "Her yıl yaklaşık 3.250 ton karbondioksit salınması engellenecek ve bu şekilde 200 bin ağacın 25 yılda atmosferde temizleyebileceği sera gazının atmosfere salınmasının önüne geçilerek doğa korunacak. Galatasaray'ın stadı sadece bizim için değil tüm dünya için örnek olmalı... Enerji kaynakları hızla tükenirken futbol kulüplerinin de tıpkı Türk devi Galatasaray gibi sorumluluk alması gerekiyor."