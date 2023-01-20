Galatasaray devleri ağırlayacak!

Galatasaray'ın dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandığı öğrenildi.Güney Amerika'nın en büyük iki takımı ve bir Premier Lig takımı yaz aylarında Türkiye'ye gelecek...Sarı kırmılılar tarafından organize edilecek turnuvada Brezilya'dan Flamengo, Arjantin'den Boca Juniors ile beraber Premier Lig'den de Manchester City'nin İstanbul'da yapılacak turnuvada karşı karşıya gelecekleri iddia edildi.Turnuvaya Ali Sami Yen ya da Metin Oktay adı verilmesi planlanıyor.