Galatasaray'dan Yusuf Barasi için teklif

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sezon başındaki gibi yine genç ve geleceği parlak isimlerin peşinde. Sarı-Kırmızılılar uzun süredir scout ekibi ve teknik heyetin takip ettiği Yusuf Barasi için harekete geçti.



Yönetimin 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu için Alkmaar'la temas kurduğu ve resmi teklif yaptığı belirlendi. Forvet ve sol kanatta görev yapabilen Yusuf Barasi'nin Hollanda kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



Genç futbolcunun Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı ve Alkmaar'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ifade edildi.



Bu sezon Alkmaar U21 takımında 17 maça çıkan ve 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Yusuf Barasi 3 kez de Hollanda 1. Ligi Eiredivisie'de boy gösterdi. Genç yetenek 3 maçta 53 dakika görev yaptı.



U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen Yusuf Barasi 1.82 boyunda.



İsmi bir süredir Beşiktaş ile de anılan yıldız futbolcu konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.





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