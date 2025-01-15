Galatasaray'dan yeni proje: Florya'nın suyu

Sponsorluk anlaşmalarını arka arkaya açıklayan Galatasaray bir önemli projeye daha imza atacak. İşte detaylar...

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan yeni proje: Florya'nın suyu
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15 Ocak 2025 18:08
Galatasaray'da sponsorluk anlaşmaları arka arkaya yapılırken yeni bir projeye de imza atılacak.

Sarı-Kırmızılılar, "Florya'nın suyu" adıyla bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray bu doğrultuda bir içecek firması ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüp sponsorluk bedelinin yanı sıra bu ürünün satışından da pay alacak.

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