Galatasaray'dan 'RAMS Park' göndermeli paylaşım

Galatasaray, 3-2 kaybedilen Young Boys maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 'RAMS Park' göndermeli paylaşım
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22 Ağustos 2024 01:05
Galatasaray, 3-2 kaybedilen Young Boys maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Takımın turu geçeceğine dair inancını belirten Galatasaray'ın paylaşımında "İnancımız ve güvenimiz tam!" ifadeleri kullanılarak rövanş maçının İstanbul'da olmasına vurgu yapıldı.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;


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