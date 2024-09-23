Galatasaray'dan Osimhen açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Osimhen açıklaması
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23 Eylül 2024 18:02
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hatipoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Victor Osimhen, Haziran ayına kadar Galatasaray'ın futbolcusu. Bunu tartışıyor olmak gündemi değiştirmeye yönelik, Osimhen'i izlemenin keyfini bozmaya yönelik iddialar. Oyuncu Galatasaray'a ne kadar bağlı olduğunu her maçta gösteriyor. İnsan mutlu olduğu yerde oynar."

"Sezon sonuna kadar bizimle kontratı var. Galatasaray'a geldiği için çok mutlu. Biz Osimhen ile bundan sonraki sezonlarda nasıl birlikte olur bunu düşünmeliyiz. Devre arasında gidip gitmeyeceğini tartışmaya mahal yok."

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