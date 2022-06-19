Galatasaray'dan orta sahaya Rus Dinamo!

Galatasaray'da başkanlık seçiminin sona ermesiyle beraber hareketlilik başladı.



Sarı kırmızılılarda 2. kez başkan olan Dursun Özbek, teknik direktör ve transfer konularını bitirmeye çalışıyor.



RUSYA'DAN BARINOV İDDİASI



Bununla beraber Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'nın orta sahası Barinov ile ilgilendiği iddia edildi.



Rus basınındaki haberlere göre, Galatasaray, Lokomotiv Moskova'da forma giyen orta saha oyuncusu Dmitry Barinov'u istiyor.



1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR



25 yaşındaki oyuncu, Lokomotiv'in önemli orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Barinov'un kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





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