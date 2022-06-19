Galatasaray'dan orta sahaya Rus Dinamo!

Galatasaray bir yandan teknik direktörünü açıklamaya hazırlanırken, diğer yandan da transferler ile ilgileniyor. Rus basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray'ın son transfer hedefi Dmitri Barinov oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'dan orta sahaya Rus Dinamo!
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19 Haziran 2022 12:32
Galatasaray'da başkanlık seçiminin sona ermesiyle beraber hareketlilik başladı.

Sarı kırmızılılarda 2. kez başkan olan Dursun Özbek, teknik direktör ve transfer konularını bitirmeye çalışıyor.

RUSYA'DAN BARINOV İDDİASI

Bununla beraber Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'nın orta sahası Barinov ile ilgilendiği iddia edildi.

Rus basınındaki haberlere göre, Galatasaray, Lokomotiv Moskova'da forma giyen orta saha oyuncusu Dmitry Barinov'u istiyor.

1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

25 yaşındaki oyuncu, Lokomotiv'in önemli orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Barinov'un kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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