Galatasaray'dan muhteşem galibiyet serisi!

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı.
41 GOL ATIP 4 GOL YEDİ
Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 41 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı.
41 GOL ATIP 4 GOL YEDİ
Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 41 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.