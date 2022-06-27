Galatasaray'dan Matias Vargas için 5 milyon euro!

Teknik direktör Okan Buruk ile transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray için İspanya'dan Matias Vargas iddiası geldi.



Barcelona merkezli ElDesmarque, sarı-kırmızılıların Espanyol'dan Matias Vargas ile ilgilendiğini duyurdu. Haberde Galatasaray'ın, geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Arjantinli futbolcu için 5 milyon euro'luk bir teklif yapabileceği öne sürüldü.



ASİST KRALI OLDU



25 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor'daki performansına da değinilirken, Vargas'ın geçen sezon Türkiye Ligi'nde 13 asist ile en fazla asist yapan futbolcu olduğunun altı çizildi.



2019'da Espanyol'a transfer olan Vargas'ın, İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.





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