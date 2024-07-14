Galatasaray'dan Çekya'ya gidiyor: Ross

Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Mathias Ross'u Çekya'ya göndermeye hazırlanıyor.
Danimarka basınından Tipsbladet'de yer alan habere göre, Sparta Prag, 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
Sparta Prag, Ross'un satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeyecek ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Ross'un transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Ross, geçen sezonu da NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçirmişti.
Danimarka basınından Tipsbladet'de yer alan habere göre, Sparta Prag, 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
Sparta Prag, Ross'un satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeyecek ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Ross'un transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Ross, geçen sezonu da NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçirmişti.