Galatasaray'dan bir taşla iki kuş!

Galatasaray'ın 15 milyon euroya aldığı Nicolo Zaniolo'yu 35 milyon euroya satma ihtimali yüksek görünüyor.

Haber; Sabah
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Galatasaray'dan bir taşla iki kuş!
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25 Şubat 2023 13:34
Nicolo Zaniolo
Nicolo Zaniolo
Galatasaray
Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu alarak bir taşla iki kuş vurdu.

15 milyon euroya aldığı 23 yaşındaki genç yıldızı 35 milyon euroya satma ihtimali yüksek görünüyor.

Cimbom kadrosuna katmak istediği kiralık Mauro Icardi'nin bonservisini alabilecek. PSG ile görüşmeler yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Arjantinli yıldız da şartlar oluşursa kariyerini Cimbom'da sürdürmeyi planlıyor.  

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