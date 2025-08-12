12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-054'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Galatasaray'dan altyapı devrimi!

Galatasaray, altyapısına yatırım atağı başlatarak Kemerburgaz'daki yeni akademi tesisleri, beslenme düzeni, menajer yasağı ve genç yetenek transferleriyle geleceğin temellerini güçlendirmeye çalışıyor.

calendar 12 Ağustos 2025 10:06 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 10:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan altyapı devrimi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi transferlerle A Takım'a dev yatırımlar yapan Galatasaray, altyapısında bulunan gençlere de büyük önem veriyor.

Galatasaray, Kemerburgaz'a taşıyacağı akademisine, altyapıdan sorumlu yönetici Fatih Demircan'ın organizasyonuyla önemli yatırımlar yapmaya başladı.

Yönetim, A Takımı Kemerburgaz'a taşıyarak oyuncuların da yüzünü güldürürken sıra altyapı için bu alana yapılacak yeni ve modern tesislere geldi.


Bir yandan da A Takım-altyapı birleşmesi öncesinde ortak planlama hamlesi yapıldı.

GENÇLERİN BESLENMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da şu an Florya'da çalışan genç oyuncuların beslenmesine standart getirildi.

Kemerburgaz'da Futbol A Takımı'na çıkan yemeklerin birebir aynısı, Florya'da bulunan akademide de veriliyor.

RING SERVİSLERİ DÜZENLENİYOR

Düzgün beslenen altyapıdaki futbolcular ayrıca özel ring servisi ile tesise gelmek için kullandıkları toplu taşıma araçlarına yönlendiriliyor.

MENAJER YASAĞI VAR

18 yaşından küçük oyuncuların sadece futbola konsantre olmasını isteyen sarı-kırmızılı kulüp, menajer yasağına dikkat ediyor.

7 İSİM TRANSFER EDİLDİ

Galatasaray, altyapısını yeni sezon öncesinde Altınordu'dan 17 yaşındaki Arda Yılmaz, 16 yaşındaki Mustafa Duru ve 13 yaşındaki Ömer Özyurt, Ümraniyespor'dan 14 yaşındaki Görkem Buğra Sağlamdemir ve Arda Arıkan, Talas'tan 15 yaşındaki Mustafa Cingöz ve 14 yaşındaki Emin Dabaz ile güçlendirdi.

Ayrıca sarı-kırmızılılar, RAMS Global ile akademiye özel sponsorluk anlaşması da imzaladı.


 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.