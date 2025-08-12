Galatasaray'dan altyapı devrimi!

Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi transferlerle A Takım'a dev yatırımlar yapan Galatasaray, altyapısında bulunan gençlere de büyük önem veriyor.
Galatasaray, Kemerburgaz'a taşıyacağı akademisine, altyapıdan sorumlu yönetici Fatih Demircan'ın organizasyonuyla önemli yatırımlar yapmaya başladı.
Yönetim, A Takımı Kemerburgaz'a taşıyarak oyuncuların da yüzünü güldürürken sıra altyapı için bu alana yapılacak yeni ve modern tesislere geldi.
Bir yandan da A Takım-altyapı birleşmesi öncesinde ortak planlama hamlesi yapıldı.
GENÇLERİN BESLENMESİNDE DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da şu an Florya'da çalışan genç oyuncuların beslenmesine standart getirildi.
Kemerburgaz'da Futbol A Takımı'na çıkan yemeklerin birebir aynısı, Florya'da bulunan akademide de veriliyor.
RING SERVİSLERİ DÜZENLENİYOR
Düzgün beslenen altyapıdaki futbolcular ayrıca özel ring servisi ile tesise gelmek için kullandıkları toplu taşıma araçlarına yönlendiriliyor.
MENAJER YASAĞI VAR
18 yaşından küçük oyuncuların sadece futbola konsantre olmasını isteyen sarı-kırmızılı kulüp, menajer yasağına dikkat ediyor.
7 İSİM TRANSFER EDİLDİ
Galatasaray, altyapısını yeni sezon öncesinde Altınordu'dan 17 yaşındaki Arda Yılmaz, 16 yaşındaki Mustafa Duru ve 13 yaşındaki Ömer Özyurt, Ümraniyespor'dan 14 yaşındaki Görkem Buğra Sağlamdemir ve Arda Arıkan, Talas'tan 15 yaşındaki Mustafa Cingöz ve 14 yaşındaki Emin Dabaz ile güçlendirdi.
Ayrıca sarı-kırmızılılar, RAMS Global ile akademiye özel sponsorluk anlaşması da imzaladı.
