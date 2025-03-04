Galatasaray'dan 710 Milyon TL kar!

Galatasaray, 30 Kasım 2024 tarihinde sona eren 6 aylık hesap döneminde 710 milyon TL kar edildiğini KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 710 Milyon TL kar!
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04 Mart 2025 00:00
Galatasaray, 30 Kasım 2024 tarihinde sona eren 6 aylık hesap dönemindeki karını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar söz konusu dönemde 710 Milyon TL kar edildiğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirimde ilgili kısımdaki açıklama şu şekilde:

"Grup'un 30 Kasım 2024 tarihi itibariyle ara dönem konsolide finansal tabloları "İşletmenin Sürekliliği" ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda Grup'un ana ortaklığa ait özkaynaklar toplamı 1.302.620.063 TL, dönem karı 710.332.822 TL olmakla birlikte Grup'un esas faaliyet zararı 664.546.208 TL, geçmiş yıllar zararları ise 10.215.735.038 TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Grup'un kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 4.977.500.916 TL aşmaktadır."

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