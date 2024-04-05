Galatasaray'dan 18 milyon euro'ya ret!

Galatasaray, Atletico Madrid'in Nicolo Zaniolo için yaptığı 18 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan 18 milyon euro'ya ret!
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05 Nisan 2024 11:49
Galatasaray'ın kiralık yıldızı Nicolo Zaniolo için İtalya'nın ardından bir teklif de İspanya'dan geldi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Atletico Madrid'in Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Atletico Madrid'in İtalyan yıldız için Galatasaray'a yaptığı 18 milyon Euro'luk teklif reddedildi.

Aston Villa, oyuncunun opsiyonunu kullanmaz ise Galatasaray'ın Zaniolo'yu en az 20 milyon Euro'ya farklı bir takıma satışa izin vermesi bekleniyor.

GALATASARAY, 15 MİLYON EURO'YA ALDI

Zaniolo'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'dan transfer eden Galatasaray, bu sezon başında 5 milyon euro kiralama bedeli ve 22.5 artı 15.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladı.

PREMIER LİG'DE 2 GOL

Zaniolo, Aston Villa formasıyla çıktığı 22 Premier Lig maçında 715 dakika süre aldı ve 2 gol attı. 

 
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