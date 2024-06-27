Galatasaray'da Zaha şaşırttı

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha, 2024-25 sezonuna şimdiden start verdi. Zaha'nın Sarıyer Belediyesi Çayırbaşı Stadı'nda antrenman yapması şaşırttı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Zaha şaşırttı
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27 Haziran 2024 11:04
Son güncelleme 27 Haziran 2024 11:07
Galatasaray sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da yapacağı antrenmanla açacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.

Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.

ZAHA ÇAYIRBAŞI STADI'NDA İDMAN YAPTI

Geçen sezon performansı ile beklentileri karşılamayan Wilfried Zaha topbaşı yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına takım arkadaşlarından önce başlayan Fildişi Sahilli yıldızın Sarıyer Belediyesi Çayırbaşı Stadı'nda antrenman yapması şaşırttı.

Yıldız oyuncu daha sonra Instagram hesabından "Work (Çalışma)" paylaşımı yaptı.

 

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