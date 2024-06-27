Galatasaray'da Zaha şaşırttı

Galatasaray sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da yapacağı antrenmanla açacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek.
Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.
ZAHA ÇAYIRBAŞI STADI'NDA İDMAN YAPTI
Geçen sezon performansı ile beklentileri karşılamayan Wilfried Zaha topbaşı yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarına takım arkadaşlarından önce başlayan Fildişi Sahilli yıldızın Sarıyer Belediyesi Çayırbaşı Stadı'nda antrenman yapması şaşırttı.
Yıldız oyuncu daha sonra Instagram hesabından "Work (Çalışma)" paylaşımı yaptı.
Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.
ZAHA ÇAYIRBAŞI STADI'NDA İDMAN YAPTI
Geçen sezon performansı ile beklentileri karşılamayan Wilfried Zaha topbaşı yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarına takım arkadaşlarından önce başlayan Fildişi Sahilli yıldızın Sarıyer Belediyesi Çayırbaşı Stadı'nda antrenman yapması şaşırttı.
Yıldız oyuncu daha sonra Instagram hesabından "Work (Çalışma)" paylaşımı yaptı.
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