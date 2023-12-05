'ın yıldız kanadı, kanatlandı uçuyor...Son 3 maçta 4 gole imza atan yıldız isim ligde 5 gol ve 1 asiste ulaştı.Teknik ekip, Zaha'dan Adana Demirspor maçında da skora katkı bekliyor.Her ne kadar Fildişi Sahili Millî Takımı'na çağrılmasa da 31 yaşındaki hücum oyuncusunun performansı teknik direktör Okan Buruk'u çok mutlu ediyor.