Galatasaray'da Zaha kendine geldi

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın performansı, teknik direktör Okan Buruk'u çok mutlu ediyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Zaha kendine geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2023 13:52
Galatasaray'ın yıldız kanadı Wilfried Zaha, kanatlandı uçuyor...

Son 3 maçta 4 gole imza atan yıldız isim ligde 5 gol ve 1 asiste ulaştı.

Teknik ekip, Zaha'dan Adana Demirspor maçında da skora katkı bekliyor.

Her ne kadar Fildişi Sahili Millî Takımı'na çağrılmasa da 31 yaşındaki hücum oyuncusunun performansı teknik direktör Okan Buruk'u çok mutlu ediyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery