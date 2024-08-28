Galatasaray'da Zaha gerçekleri!

Galatasaray'da 31 yaşındaki Wilfried Zaha ile ilgili gerçek ortaya çıktı....
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında İsviçre ekibi Young Boys ile sahasında karşılaştı. İsviçre'de oynanan ilk maçta 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta da sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. İki maçın toplamında 4-2'lik skor avantajını yakalayan Young Boys turu geçen taraf oldu. Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplardan devam edecek.
HASTA OLDUĞU İFADE EDİLMİŞTİ
Maçın ardından sert eleştirilere maruz kalan Sarı Kırmızılılar'da bir diğer tartışma konusu da Wilfred Zaha oldu. Hasta olduğu açıklanan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha son gerçekleştirilen idmana da katılmamıştı. Yıldız futbolcunun rahatsızlığı nedeniyle Young Boys maçının kadrosuna alınmadığı ifade edilmişti. Maçın ardından ortaya çıkan bir haber ise gündem oldu.
İŞTE ZAHA GERÇEĞİ
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İsviçre'ye götürülen Wilfried Zaha, yedek kulübesinden hiç çıkamadı. Bu duruma sinirlenen Zaha, antrenmanlarda isteksiz bir görüntü sergiledi ve gribal enfeksiyon gerekçe gösterilerek rövanşta kadroya alınmadı.
YÖNETİMDEN ZAHA AÇIKLAMASI
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da Young Boys maçının ardından Zaha ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "Zaha'nın hastalığı vardı. Bu yüzden kadroda yer almadı. Oyunculara teklifler var. Artık bu dönemin son günlerini yaşıyoruz. Oyuncular, transfer olabilir. 3 Eylül'den itibaren bu defter kapanacak. Oyuncularımıza güveniyoruz. Onların büyük bir performans göstererek, 25. şampiyonlukta ve Avrupa'da bizi destekleyeceklerini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında İsviçre ekibi Young Boys ile sahasında karşılaştı. İsviçre'de oynanan ilk maçta 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta da sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. İki maçın toplamında 4-2'lik skor avantajını yakalayan Young Boys turu geçen taraf oldu. Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplardan devam edecek.
HASTA OLDUĞU İFADE EDİLMİŞTİ
Maçın ardından sert eleştirilere maruz kalan Sarı Kırmızılılar'da bir diğer tartışma konusu da Wilfred Zaha oldu. Hasta olduğu açıklanan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha son gerçekleştirilen idmana da katılmamıştı. Yıldız futbolcunun rahatsızlığı nedeniyle Young Boys maçının kadrosuna alınmadığı ifade edilmişti. Maçın ardından ortaya çıkan bir haber ise gündem oldu.
İŞTE ZAHA GERÇEĞİ
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İsviçre'ye götürülen Wilfried Zaha, yedek kulübesinden hiç çıkamadı. Bu duruma sinirlenen Zaha, antrenmanlarda isteksiz bir görüntü sergiledi ve gribal enfeksiyon gerekçe gösterilerek rövanşta kadroya alınmadı.
YÖNETİMDEN ZAHA AÇIKLAMASI
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da Young Boys maçının ardından Zaha ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "Zaha'nın hastalığı vardı. Bu yüzden kadroda yer almadı. Oyunculara teklifler var. Artık bu dönemin son günlerini yaşıyoruz. Oyuncular, transfer olabilir. 3 Eylül'den itibaren bu defter kapanacak. Oyuncularımıza güveniyoruz. Onların büyük bir performans göstererek, 25. şampiyonlukta ve Avrupa'da bizi destekleyeceklerini biliyoruz." ifadelerini kullandı.