Galatasaray'da yine sistem değişti

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş maçına 4-4-2 dizilişi ile çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da yine sistem değişti
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28 Ekim 2024 20:28
Galatasaray, son 2 maçına farklı dizilişlerle çıktı.

Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, Elfsborg maçında 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, takımını Beşiktaş derbisine ise 4-4-2 dizilişiyle çıkardı.

Galatasaray, bu sezon 7. haftadaki Kasımpaşa maçına da bu dizilişle çıkmıştı.

BARIŞ ALPER SOL BEK OYNADI

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, derbide sol bekte mücadele etti.

Orijinal mevkisi hücum olan Barış Alper, son 2 sezonda Okan Buruk tarafından birçok mevkide görevlendirildi.Geçen sezon kale ve stoper bölgesi haricinde her mevkide sahaya çıkan Barış Alper, derbide de sol bek olarak görev yaptı.



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