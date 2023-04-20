Galatasaray'da yıldızlar küllerinden doğdu!

Spor Toto Süper Lig'inde son maçında Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray liderlik koltuğundaki yerini korumaya devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğu en büyük adayı olan sarı-kırmızılı takımda yıldız oyuncular resmen küllerinden doğdu.



Cimbom, bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimlere adeta tedavi uygulayarak kendilerini hatırlattı. PSG'de istenmeyen adam Mauro İcardi, aradığı huzuru Galatasaray'da buldu. İstanbul'u çok seven Tangocu'nun psikolojisi performansına yansıdı.



ICARDI SON 5 SEZONDAKİ EN GOLLÜ SEZONUNU GEÇİRİYOR



Ligde 13 kez ağları sarsıp son 5 sezondaki en gollü zamanına erişti. Arsenal'de üst üste kiralık verilen Torreira, aidiyet hissiyatını İstanbul'da yakaladı. Göçebelikten kurtulan Uruguaylı, hırsıyla taraftarın gönlüne taht kurdu.



Napoli'de yerini kaybeden Mertens'e G.Saray'ın 10 numarası verilerek değerli olduğu hissettirildi. 23 maçın 21'inde ilk 11'de çıkan Belçikalı, 6 gol-3 asistle coştu.



NİCOLO ZANİOLO GALATASARAY'DA HAYATA DÖNDÜ



Her sezon kiralanan Oliveira, düzene kavuştu ve oyun görüşüyle fark yarattı. Norwich City'de mutsuz olan Rashica'ya sağ kanat emanet edildi. 9 gollük (5 gol-4 asist) katkısıyla son iki sezonunu geçti. Kosovalı, eşinin anadili gibi Türkçe konuşmasıyla İstanbul'a adaptasyon süreçlerini çabuk atlattı.



Roma'da taraftarın hedefine oturan Zaniolo, G.Saray'da hayat buldu. İtalyan yıldız, eski fizik ve kondisyonuna tekrar kavuşurken golleriyle sarıkırmızılı futbolseverlerin sevgilisi haline geldi.



