17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Galatasaray'da yedeklere şans doğuyor!

Milli aradan sonra 7 maçlık zorlu bir periyoda girecek olan Galatasaray'da, Okan Buruk'un kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

calendar 17 Kasım 2025 09:58
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Milli aranın ardından yoğun bir fikstüre girmeye hazırlanan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un rotasyona gitmesi bekleniyor.
 
Takımda hem sakatlık riskleri ve cezalılar hem de formsuzluklar nedeniyle bazı değişikliklere hazırlanıldığı öğrenilirken, gözler yedek kulübesine çevrildi.
 
Özellikle önümüzdeki 7 maçlık yoğun periyot, Buruk'un kadro derinliğini daha aktif kullanmasını gerektiriyor.
 
OKAN BURUK'UN SICAK BAKTIĞI İSİMLER
 
Bu doğrultuda teknik ekibin, sezonun geri kalanında katkı vermesi beklenen bazı isimleri daha fazla sahaya sürmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
 
Alınan bilgilere göre, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay ve Yusuf Demir gibi genç ve süre bulmakta zorlanan oyuncuların milli ara sonrası daha fazla şans bulması gelen bilgiler arasında yer alıyor.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
