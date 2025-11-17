Galatasaray'da yedeklere şans doğuyor!

Milli aranın ardından yoğun bir fikstüre girmeye hazırlanan Galatasaray 'da Teknik Direktör Okan Buruk'un rotasyona gitmesi bekleniyor.

Takımda hem sakatlık riskleri ve cezalılar hem de formsuzluklar nedeniyle bazı değişikliklere hazırlanıldığı öğrenilirken, gözler yedek kulübesine çevrildi.

Özellikle önümüzdeki 7 maçlık yoğun periyot, Buruk'un kadro derinliğini daha aktif kullanmasını gerektiriyor.

OKAN BURUK'UN SICAK BAKTIĞI İSİMLER

Bu doğrultuda teknik ekibin, sezonun geri kalanında katkı vermesi beklenen bazı isimleri daha fazla sahaya sürmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Alınan bilgilere göre, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay ve Yusuf Demir gibi genç ve süre bulmakta zorlanan oyuncuların milli ara sonrası daha fazla şans bulması gelen bilgiler arasında yer alıyor.