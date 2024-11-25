Galatasaray'da veda düşüncesi: Berkan Kutlu

Galatasaray'da bu sezon fazla süre alamadığı için mutsuz olan Berkan Kutlu, takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da veda düşüncesi: Berkan Kutlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2024 16:35
Bodrum FK galibiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maça odaklanan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

BERKAN'IN DÜŞÜNCESİ AYRILIK

Sarı-kırmızılılarda bu sezon fazla forma şansı bulamayan Berkan Kutlu, takımdan ayrılmayı düşünüyor. Orta saha rotasyonunda Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Kerem Demirbay gibi isimlerin arkasında kalan ve süre bulamadığı için mutsuz olan 26 yaşındaki futbolcu, ayrılık düşüncesi ile ilgili teknik direktör Okan Buruk ile görüşecek.

Galatasaray'da geçen sezondan bu yana zaman zaman sol bek olarak da görev yapan Berkan Kutlu, bu sezon süre bulduğu 16 maçta 385 dakika sahada kaldı.

GEÇEN YIL GENOA'YA GİTTİ

Berkan Kutlu, geçen sezon da Galatasaray'dan Genoa'ya kiralık olarak gitmiş ancak İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamamasının ardından devre arasında sarı-kırmızılılara geri dönmüştü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery