Galatasaray'da transfer 2 maça bağlı!

Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçı kalan Galatasaray, bu maçları kazanırsa kasasına 15 milyon euro (476 Milyon TL) daha koyacak. Sarı-kırmızılıların söz konusu rakamı kasaya koyması, transfer stratejisini de direkt etkileyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da transfer 2 maça bağlı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2023 09:40
Üç elemeden çıkmayı başaran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolculuğunda bu sezon yaklaşık 30 milyon euro'luk bir gelire hak kazandı.

Ayak bastı parası, katsayı ve market gelirinden 25 milyon euro alan sarı-kırmızılılar, bir galibiyet ve bir beraberlik için 4 milyon Euro kazandı. Eğer kalan iki maçını da kazanır son 16 turuna kalırsa 15.2 milyon euro (476 Milyon TL) daha alacak ve geliri 45.2 milyon euro'ya yükselecek.

Bu durum devre arasındaki transfer stratejisini de doğrudan etkileyecek. Kadroya üst turlar ve lig yarışı da düşünülerek nokta atışı, yıldız isimler eklenecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery