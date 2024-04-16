Galatasaray'da Torreira nefes aldırmadı!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Alanya maçındaki performansıyla dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Torreira nefes aldırmadı!
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16 Nisan 2024 09:52
Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 yendiği maçta, Lucas Torreira'nın performansı alkış aldı.

Torreira dün yine harika bir maç çıkarttı. Rakibin orta sahasına üstünlük kuran Uruguaylı yıldız 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.

NEFES ALDIRMADI

4 top kapma ve 1 şut engellemeyle Alanyasporlu oyunculara adeta nefes aldırmadı.  

 
 

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