Galatasaray'da Torreira nefes aldırmadı!

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 yendiği maçta, Lucas Torreira'nın performansı alkış aldı.
Torreira dün yine harika bir maç çıkarttı. Rakibin orta sahasına üstünlük kuran Uruguaylı yıldız 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.
NEFES ALDIRMADI
4 top kapma ve 1 şut engellemeyle Alanyasporlu oyunculara adeta nefes aldırmadı.
Torreira dün yine harika bir maç çıkarttı. Rakibin orta sahasına üstünlük kuran Uruguaylı yıldız 9 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.
NEFES ALDIRMADI
4 top kapma ve 1 şut engellemeyle Alanyasporlu oyunculara adeta nefes aldırmadı.