Galatasaray'da taraftardan çılgın talep! Derbi planı belli oldu

Galatasaray bu sefer işi baştan sağlama aldı. Gelecek başarıları öngören sarı-kırmızılı yönetim, hem taraftarının mağdur olmaması için uğraştı hem de kulübün mali yönden nefes alması için çalıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, yanlış planlama nedeniyle Burak Elmas döneminde 2022/2023 Sezonu için Nike'a 160 bin forma siparişi vermişti.
Ancak bu sezonki iddialı kadro ve gelen başarı ile forma satışları önceki yönetimin tahmin ettiğinin üzerinde olurken, aylardır Galatasaray Store'da tek bir forma bile bulunamıyordu.
Bu nedenle Dursun Özbek yönetimi iki önemli adım attı. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak malzeme sponsoru firmaya önümüzdeki sezon için 360 bin forma siparişi verdi.
İkinci olarak da yeni sezon formalarının mutlaka Fenerbahçe maçına yetişmesini sağladı. Bu formalar da 4 Haziran'da oynanacak derbide, Galatasaray Store'da satılacak. Sadece derbi günü binlerce formanın satılacağı tahmin ediliyor.
Kupa derbiye gelecek
Cim-Bom, 30 Mayıs Salı günü oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasında şampiyonluğu garantilerse, kupa derbide Nef Stadı'nda olacak.
Sarı-kırmızlı kulüp, kupayı böylece Fenerbahçe maçında kaldıracak. Süper Lig statüsünün, 11. maddesindeki, "Müsabakaları birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir" hükmüne göre, Galatasaray kupasına kavuşmuş olacak.
Galatasaray'da büyük ciddiyet
Ligin en kritik maçlarından birini Ankaragücü deplasmanında oynayacak olan Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlanan sarı-kırmızılı futbolcuların çalışmalarını büyük bir ciddiyet içinde sürdürdükleri belirtildi.
Ancak bu sezonki iddialı kadro ve gelen başarı ile forma satışları önceki yönetimin tahmin ettiğinin üzerinde olurken, aylardır Galatasaray Store'da tek bir forma bile bulunamıyordu.
Bu nedenle Dursun Özbek yönetimi iki önemli adım attı. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak malzeme sponsoru firmaya önümüzdeki sezon için 360 bin forma siparişi verdi.
İkinci olarak da yeni sezon formalarının mutlaka Fenerbahçe maçına yetişmesini sağladı. Bu formalar da 4 Haziran'da oynanacak derbide, Galatasaray Store'da satılacak. Sadece derbi günü binlerce formanın satılacağı tahmin ediliyor.
Kupa derbiye gelecek
Cim-Bom, 30 Mayıs Salı günü oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasında şampiyonluğu garantilerse, kupa derbide Nef Stadı'nda olacak.
Sarı-kırmızlı kulüp, kupayı böylece Fenerbahçe maçında kaldıracak. Süper Lig statüsünün, 11. maddesindeki, "Müsabakaları birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir" hükmüne göre, Galatasaray kupasına kavuşmuş olacak.
Galatasaray'da büyük ciddiyet
Ligin en kritik maçlarından birini Ankaragücü deplasmanında oynayacak olan Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlanan sarı-kırmızılı futbolcuların çalışmalarını büyük bir ciddiyet içinde sürdürdükleri belirtildi.