Galatasaray'da Seferovic'in ikinci golü

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic, resmi maçlarda ikinci golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Seferovic'in ikinci golü
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08 Kasım 2022 23:06
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Haris Seferovic, resmi maçlarda ikinci golünü de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşısında takımının ilk golünü atan Seferovic, kupanın 3. turundaki GMG Kastamonuspor müsabakasında da bir kez ağları havalandırmıştı.

Müsabakada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Berkan Kutlu ise bu sezon ilk kez fileleri sarstı.

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