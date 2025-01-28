Galatasaray'da sağ beke yeni aday: Hampus Skoglund

Galatasaray, transfer dönemi sona ermeden birkaç takviye daha yapmayı planlıyor.
İsveç basınına göre Galatasaray, Hammarby altyapısından yetişen ve A takımda forma giyen Hampus Skoglund için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Habere göre sarı kırmızılılar, yaklaşık 4 milyon euroluk bir teklif yapacak.
Sportbladets'e konuşan Hammarby Sportif Direktörü Mikael Hjelmberg, "Hampus'u satma gibi bir hedefimiz yok, şu anda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.
2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
20 yaşındaki sağ bekin 2027 yılına kadar İsveç ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.
İsveç basınına göre Galatasaray, Hammarby altyapısından yetişen ve A takımda forma giyen Hampus Skoglund için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Habere göre sarı kırmızılılar, yaklaşık 4 milyon euroluk bir teklif yapacak.
Sportbladets'e konuşan Hammarby Sportif Direktörü Mikael Hjelmberg, "Hampus'u satma gibi bir hedefimiz yok, şu anda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.
2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
20 yaşındaki sağ bekin 2027 yılına kadar İsveç ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.