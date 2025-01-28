Galatasaray'da sağ beke yeni aday: Hampus Skoglund

Galatasaray, 20 yaşındaki sağ bek Hampus Skoglund için Hammarby'e yaklaşık 4 milyon euro teklif edecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da sağ beke yeni aday: Hampus Skoglund
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2025 00:55
Galatasaray, transfer dönemi sona ermeden birkaç takviye daha yapmayı planlıyor.

İsveç basınına göre Galatasaray, Hammarby altyapısından yetişen ve A takımda forma giyen Hampus Skoglund için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Habere göre sarı kırmızılılar, yaklaşık 4 milyon euroluk bir teklif yapacak.

Sportbladets'e konuşan Hammarby Sportif Direktörü Mikael Hjelmberg, "Hampus'u satma gibi bir hedefimiz yok, şu anda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

20 yaşındaki sağ bekin 2027 yılına kadar İsveç ekibi ile sözleşmesi bulunuyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery