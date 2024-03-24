Galatasaray'da Oğuz Aydın sesleri

Galatasaray, bu sezon şampiyonluk yarışına emin adımlarla devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 81 puanda zirvede bulunuyor.
Sezon mutlu bitirmek isteyen Cimbom, gelecek sezonunda planlamalarını yapıyor. Bu kapsamnda Galatasaray flaş hamlelere imza atmak istiyor.
ALANYASPOR'U ADETA SIRTLADI
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılar, Süper Lig'de dikkat çeken bir ismi gündeme aldı. Cimbom, bu sezon adeta Alanyaspor'u sırtlayan Oğuz Aydın'a kanca attı.
TEMASA GEÇİLECEK
Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki sol kanatın menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçileceği bildirildi.
Özellikle son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken ve son 5 maçta 5 golü bulunan Oğuz, bu sezon 28 maçta 8 gol, 4 asistle oynadı.
Sezon mutlu bitirmek isteyen Cimbom, gelecek sezonunda planlamalarını yapıyor. Bu kapsamnda Galatasaray flaş hamlelere imza atmak istiyor.
ALANYASPOR'U ADETA SIRTLADI
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılar, Süper Lig'de dikkat çeken bir ismi gündeme aldı. Cimbom, bu sezon adeta Alanyaspor'u sırtlayan Oğuz Aydın'a kanca attı.
TEMASA GEÇİLECEK
Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki sol kanatın menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçileceği bildirildi.
Özellikle son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken ve son 5 maçta 5 golü bulunan Oğuz, bu sezon 28 maçta 8 gol, 4 asistle oynadı.