Galatasaray'da Nicolo Zaniolo yeniden kulübeye çekiliyor

Süper Lig'de haftayı 'bay' geçmesine karşın çarşamba günkü Medipol Başakşehir maçından sonra takımına sadece 1 gün izin veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaptırdığı son antrenmanlarda takım savunmasına ağırlık veriyor.



Taktik idmanlarında ön alanda pres çalışmaları yaptıran Buruk'un en çok üzerinde durduğu noktalardan biri, kanatlardaki oyuncuların beklere yardım etmesi.



Buruk'un, bu yönden zayıf gördüğü Nicolo Zaniolo'yu 14 Nisan Cuma günü oynanacak Yukatel Kayserispor maçında yedek oturtup, Milot Rashica'ya ilk 11'de görev vermeyi planladığı öğrenildi.



Süper Lig'deki 3 maçta da yedek soyunan Zaniolo, sadece kupadaki Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.





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