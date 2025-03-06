Galatasaray'da Mertens için yeni plan

Galatasaray, Dries Mertens ile ilgili devam kararını yeniden değerlendirecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mertens için yeni plan
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06 Mart 2025 09:11
Galatasaray, sezon sonunda Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e veda edebilir.

37 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sonunda futbolu bırakma kararı almış ancak Galatasaray'ın ikna etmesiyle birlikte bir yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray, Mertens ile yeni sezonda da devam etmeyi planlıyordu ancak son haftalarda yaşanan düşüşün de etkisiyle Mertens kulübeye çekildi. Galatasaray, bu gelişmenin ardından Mertens ile ilgili yola devam kararını yeniden değerlendirecek.

Belçikalı yıldız, sezon içerisinde geleceği konusunda gelen soruya ise, "Sezon sonunda göreceğiz." yanıtını vermişti.

Galatasaray'da 125 maçta süre bulan Mertens, 24 gol attı ve 41 asist yaptı.

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