Galatasaray'da Mauro Icardi, kolları sıvadı!

Galatasaray'da yeniden çıkış yakalayabilmek için kolları sıvayan Mauro Icardi'nin idmanlarda çok istekli göründüğü, günün devamında bireysel çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Mauro Icardi, kolları sıvadı!
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09 Ekim 2022 11:51
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Ailevi sorunlarını hallettikten sonra tamamen futbola odaklanacağı sözünü veren Mauro Icardi, Galatasaray 'da yeniden çıkış yakalayabilmek için kolları sıvadı.

ÇOK İSTEKLİ

Arjantinli yıldızın rutin idmanlarda çok istekli göründüğü, günün devamında bireysel antrenmanlara da devam ettiği bildirildi.

OKAN BURUK ŞANS VERMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Okan Buruk, aynı istek ve arzuyla çalışmaya devam etmesi halinde Icardi'ye Kayserispor deplasmanında bir şans daha vermeyi düşünüyor. 

 

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