Ailevi sorunlarını hallettikten sonra tamamen futbola odaklanacağı sözünü veren Mauro Icardi, Galatasaray 'da yeniden çıkış yakalayabilmek için kolları sıvadı.



ÇOK İSTEKLİ



Arjantinli yıldızın rutin idmanlarda çok istekli göründüğü, günün devamında bireysel antrenmanlara da devam ettiği bildirildi.



OKAN BURUK ŞANS VERMEYİ DÜŞÜNÜYOR



Okan Buruk, aynı istek ve arzuyla çalışmaya devam etmesi halinde Icardi'ye Kayserispor deplasmanında bir şans daha vermeyi düşünüyor.







