Galatasaray'da kritik Batshuayi kararı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 3 yıllık sözleşme imzaladığı Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kritik Batshuayi kararı
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20 Ocak 2025 10:02
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 3 yıllık sözleşme imzaladığı Michy Batshuayi, adeta kayıplara karıştı.

Sarı-Kırmızılı ekibe toplam maliyeti 12 milyon euro olan Belçikalı forvet için radikal bir kararlar alınması gündemde.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Sezona etkili bir giriş yapan ancak Victor Osimhen takviyesinin ardından 3. alternatif konumuna düşen Batshuayi, Mauro Icardi'nin yokluğunda takıma çare olamadı.

Beraberlikle sonuçlanan Hatayspor maçında eleştiri oklarının hedefli haline gelen Batshuayi'nin sahada hazır bir görüntü vermemesi yönetimi harekete geçirdi. Yönetim, tecrübeli forvete gelecek tekliflerin de değerlendirilmesi fikrini masaya yatırdı. Belçikalı golcünün performansı nedeniyle Galatasaray'da forvet transferi de 'olmazsa olmaz' olarak dillendirilmeye başlandı. 

 
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