Galatasaray'da korkutan rakam: 1.6!

Galatasaray'ın hücum hattı atıyor, savunma hattı yiyor...
Sarı-kırmızılılarda 3-0'dan 3-3'e gelen Kasımpaşa maçı hem moralleri bozdu hem de defans problemini bir kez daha gözler önüne serdi.
SADECE RİZE MAÇINDA GOL YEMEDİ
Galatasaray, bu sezon oynadığı 11 resmi maçta sadece bir kez kalesini savunabildi. 5-0 kazanılan Rize sınavında gol yemeyen Galatasaray, oynadığı diğer mücadelelerin tamamında ağlarından topu çıkardı.
1.6
Galatasaray'ın savunması 11 maçta 16 gol yedi. Bu, maç başına 1.6 gibi yüksek bir rakama denk geliyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'tan 5, Young Boys'tan (iki maçta) 4 ve son olarak da Kasımpaşa'dan 3 gol yedi. Buna karşın Cimbom'un hücum hattı 11 karşılaşmada 28 gol attı ve maç başına 2.5 gibi yüksek bir ortalama tutturdu. Süper Lig'de ise bu rakam daha da fazla: 7 haftada 23 gol; yani maç başına 3.2 gol...
Sarı-kırmızılılarda 3-0'dan 3-3'e gelen Kasımpaşa maçı hem moralleri bozdu hem de defans problemini bir kez daha gözler önüne serdi.
SADECE RİZE MAÇINDA GOL YEMEDİ
Galatasaray, bu sezon oynadığı 11 resmi maçta sadece bir kez kalesini savunabildi. 5-0 kazanılan Rize sınavında gol yemeyen Galatasaray, oynadığı diğer mücadelelerin tamamında ağlarından topu çıkardı.
1.6
Galatasaray'ın savunması 11 maçta 16 gol yedi. Bu, maç başına 1.6 gibi yüksek bir rakama denk geliyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'tan 5, Young Boys'tan (iki maçta) 4 ve son olarak da Kasımpaşa'dan 3 gol yedi. Buna karşın Cimbom'un hücum hattı 11 karşılaşmada 28 gol attı ve maç başına 2.5 gibi yüksek bir ortalama tutturdu. Süper Lig'de ise bu rakam daha da fazla: 7 haftada 23 gol; yani maç başına 3.2 gol...