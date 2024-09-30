Galatasaray'da korkutan rakam: 1.6!

Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon 11 resmi mücadelenin 10'unda filelerinde gol gördü. Maç başına 1.6 gol yiyen Galatasaray, sadece Rizespor'a karşı kalesini koruyabildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da korkutan rakam: 1.6!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2024 14:58
Galatasaray'ın hücum hattı atıyor, savunma hattı yiyor...

Sarı-kırmızılılarda 3-0'dan 3-3'e gelen Kasımpaşa maçı hem moralleri bozdu hem de defans problemini bir kez daha gözler önüne serdi.

SADECE RİZE MAÇINDA GOL YEMEDİ

Galatasaray, bu sezon oynadığı 11 resmi maçta sadece bir kez kalesini savunabildi. 5-0 kazanılan Rize sınavında gol yemeyen Galatasaray, oynadığı diğer mücadelelerin tamamında ağlarından topu çıkardı.

1.6

Galatasaray'ın savunması 11 maçta 16 gol yedi. Bu, maç başına 1.6 gibi yüksek bir rakama denk geliyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'tan 5, Young Boys'tan (iki maçta) 4 ve son olarak da Kasımpaşa'dan 3 gol yedi. Buna karşın Cimbom'un hücum hattı 11 karşılaşmada 28 gol attı ve maç başına 2.5 gibi yüksek bir ortalama tutturdu. Süper Lig'de ise bu rakam daha da fazla: 7 haftada 23 gol; yani maç başına 3.2 gol... 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery