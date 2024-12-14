Başakşehir'de Fenerbahçe öncesi iki eksik

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Fenerbahçe öncesi iki eksik
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14 Aralık 2024 14:19
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor.

Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde Alman ekibi Heidenheim ile oynadığı karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

- Başakşehir'de iki eksik

Turuncu-lacivertli ekipte 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Başakşehir'de Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner, sakatlıkları nedeniyle maçta takımlarındaki yerini alamayacak.

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