Antalyaspor'un konuğu Kayserispor

Antalyaspor, Süper Lig'de pazar günü Kayserispor'u konuk edecek.

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Antalyaspor'un konuğu Kayserispor
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14 Aralık 2024 14:02
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 18 puanla 13. basamakta bulunuyor.

Ligde son iki iç saha karşılaşmasını kazanan ve üç haftadır kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, Kayserispor müsabakasında da hanesine üç puan yazdırmak istiyor.

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