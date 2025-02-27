Galatasaray'da korku tüneli

Derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, en yakın takipçisiyle 6 puanlık farkı korudu ve ikili averajı ele geçirdi. Aynı zamanda kalan 12 haftada 5 kez deplasmana gidecek ve Trabzonspor ile Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak olan Fenerbahçe'ye karşı yaşayacağı fikstür zorluğunu da aldığı beraberlikle yumuşattı. Süper Lig'de kalan 12 karşılaşmasının 7'sini deplasmanda oynayacak olan Aslan, sıradaki 5 maçın 4'üne dış sahada çıkacak.
MİLLİ ARA ÖNCESİ SON MAÇ EVİNDE ANTALYA'YLA
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, ardından Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Mart ortasındaki milli ara öncesinde RAMS Park'ta Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, daha sonra sırasıyla ligde ilk 3 için mücadele veren Samsunspor ve Beşiktaş'la dış sahada oynayacak.
Zorlu fikstüre takımını hazırlamaya çalışan teknik direktör Okan Buruk, 6 puanlık avantajı kaybetmeden ligin son haftalarına girmek istiyor. Galatasaray şampiyonun belli olacağı mayıs ayında Trabzonspor ve Göztepe'ye konuk olacak. Sezonu evindeki Başakşehir maçıyla tamamlayacak.
MİLLİ ARA ÖNCESİ SON MAÇ EVİNDE ANTALYA'YLA
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, ardından Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Mart ortasındaki milli ara öncesinde RAMS Park'ta Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, daha sonra sırasıyla ligde ilk 3 için mücadele veren Samsunspor ve Beşiktaş'la dış sahada oynayacak.
Zorlu fikstüre takımını hazırlamaya çalışan teknik direktör Okan Buruk, 6 puanlık avantajı kaybetmeden ligin son haftalarına girmek istiyor. Galatasaray şampiyonun belli olacağı mayıs ayında Trabzonspor ve Göztepe'ye konuk olacak. Sezonu evindeki Başakşehir maçıyla tamamlayacak.
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