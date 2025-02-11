Galatasaray'da KAP bekleniyor: Eren Elmalı

Kış transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, transferin son saatlerinde Eren Elmalı için Trabzonspor'un kapısını çaldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek hariç eksiklerini gideren Galatasaray, önemli hamleler yapmasının ardından yönetim ile teknik ekip transfer için bir araya geldi. Teknik heyetin sol bek transferine önem vermesinin ardından, Trabzonspor ile yeniden görüşmeler başladı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Görüşmede Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis bedeli ve 1,2 milyon euro bonus üzerinden Trabzonspor ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Tarafların kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray ile anlaşan Eren Elmalı'nın Trabzonspor'dan iki aylık alacağını bıraktığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı, bu sezon 22 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek hariç eksiklerini gideren Galatasaray, önemli hamleler yapmasının ardından yönetim ile teknik ekip transfer için bir araya geldi. Teknik heyetin sol bek transferine önem vermesinin ardından, Trabzonspor ile yeniden görüşmeler başladı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Görüşmede Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis bedeli ve 1,2 milyon euro bonus üzerinden Trabzonspor ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Tarafların kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray ile anlaşan Eren Elmalı'nın Trabzonspor'dan iki aylık alacağını bıraktığı öğrenildi.
PERFORMANSI
Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı, bu sezon 22 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
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