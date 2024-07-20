Galatasaray'da iki veda kararı!

Galatasaray'ın Avusturya kampı sona ererken teknik direktör Okan Buruk ilk planda iki ismin üzerini çizdi.
Sarı-kırmızılıların hocasının, hazırlık maçlarında iyi görüntü sergileyemeyen ve son karşılaşmada şans verilmeyen Tete ile Sergio Oliveira'nın performansını yeterli bulmadığı öğrenildi.
Okan Buruk'un, yeni sezonda iki oyuncuyu da kadroda düşünmediği ifade edildi. Her iki oyuncundan da kendilerine kulüp bulmalarının isteneceği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların hocasının, hazırlık maçlarında iyi görüntü sergileyemeyen ve son karşılaşmada şans verilmeyen Tete ile Sergio Oliveira'nın performansını yeterli bulmadığı öğrenildi.
Okan Buruk'un, yeni sezonda iki oyuncuyu da kadroda düşünmediği ifade edildi. Her iki oyuncundan da kendilerine kulüp bulmalarının isteneceği belirtildi.