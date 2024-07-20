Galatasaray'da iki veda kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık çalışmalarında Tete ve Sergio Oliveira'nın performanslarını beğenmedi. İki oyuncudan kendilerine kulüp bulmaları isteniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki veda kararı!
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20 Temmuz 2024 09:42
Galatasaray'ın Avusturya kampı sona ererken teknik direktör Okan Buruk ilk planda iki ismin üzerini çizdi.

Sarı-kırmızılıların hocasının, hazırlık maçlarında iyi görüntü sergileyemeyen ve son karşılaşmada şans verilmeyen Tete ile Sergio Oliveira'nın performansını yeterli bulmadığı öğrenildi.

Okan Buruk'un, yeni sezonda iki oyuncuyu da kadroda düşünmediği ifade edildi. Her iki oyuncundan da kendilerine kulüp bulmalarının isteneceği belirtildi.





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